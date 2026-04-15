Синоптики рассказали, какой погода будет в майские праздники-2026 в разных регионах РФ: к чему готовиться
Какие проходные баллы были в Технологическом институте Санкт-Петербурга в 2025 году? Учеба
Рекордные 53 тысячи швартовок: Петербург готовит речной бум-2026 Город
Когда день рождения Приморского района Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
121 тысяча в кармане: сколько реально зарабатывают в Петербурге Город
Максимальные проценты по вкладам: почему банки поднимают ставки и кому это действительно выгодно Общество
Синоптики рассказали, какой погода будет в майские праздники-2026 в разных регионах РФ: к чему готовиться

Опубликовано: 15 апреля 2026 13:24
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какой будет климатическая обстановка в первой декаде мая 

Апрель уже успел удивить россиян температурными "качелями", а в некоторых регионах и природными катаклизмами. Какой погода выдастся на майские праздники, в беседе с URA.RU рассказали синоптики. Вот к каким сюрпризам стоит готовиться.

Температурные "качели" и контрасты

По словам метеорологов, погода на майские праздники может удивить контрастами. Так, в Центральной части страны прогнозируется потепление до +17...+18 градусов, что благоприятствует отдыху на природе и дачным работам. В Санкт-Петербурге столбики термометров будут находиться на уровне +9...+11 градусов. В Новосибирске, наоборот, похолодает до минус 5 градусов.

В целом по России ожидаются температурные "качели". Одна неделя может быть удивительно жаркой, а следующая – внезапно холодной, с заморозками. Окончательно теплая погода вступит в свои права лишь во второй половине мая.

"Черемуховые" холода

По прогнозу доцента Нижегородского госуниверситета, фенолога Михаила Любова, в мае жителей российских регионов ждут 2 волны похолодания. Они придутся на первую половину месяца и совпадут с цветением черемухи. Днем температура воздуха будет подниматься выше нулевой отметки, но ночью высока вероятность заморозков.

Ждать ли снегопадов?

Май прошлого года ознаменовался аномальными холодами и снегопадами. На 9 мая в центральной части страны сформировался снежный покров, а День Победы оказался самым холодным в Москве за последние 25 лет. Воздух 9 мая прогревался только до +4 градусов.

Что касается мая 2026 года, то могут произойти изменения в сезонном цикле. Климатическая весна поспешила во многие регионы страны уже в феврале-марте, поэтому лето может установиться уже в мае. Такое смещение является не разовой аномалией, а устойчивой тенденцией.

При этом многие эксперты сходятся во мнении, что ждать арктического вторжения и снегопадов в центральной России в мае 2026 года не стоит. Но возвратные заморозки и кратковременные осадки в виде мокрого снега вероятны, особенно на Урале и в Сибири.

Ранее мы сообщали, чем еще удивит погода в апреле.

Автор:
Ольга Зайцева
