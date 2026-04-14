Синоптики резко изменили прогноз на апрель: "автошины переобувать еще рано" – вот к чему готовиться

Какие сюрпризы преподнесет погода в апреле

После мощного арктического вторжения в Центральную часть России, а также в Приволжье и на Урал заглянет теплая погода. Температура воздуха поднимется до +17 градусов, пройдут кратковременные дожди. Но расслабляться и менять автошины пока рано. Во многие регионы после 20 апреля вновь вернутся заморозки и снегопады.

Погода в Центральной части России и в Поволжье

Так, в последнюю декаду апреля погода испортится в Москве и в Московской области. Показатели на термометрах опустятся с +14 до +3 градусов днем, а ночью и вовсе ударят заморозки. На дорогах образуется гололедица.

В Тверской и в Ярославской областях ночью похолодает до +1 градуса. Местами пройдет мокрый снег. Ветер при этом усилится до 18 метров в секунду.

В Поволжье похолодает до +6 градусов днем и до 0 градусов ночью. Высока вероятность мокрого снега.

Погода на Урале и в Сибири

По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, в Челябинской области на этой неделе потеплеет до +17..+20 градусов. Это произойдет за счет влияния гребня антициклона с юга.

"Но автошины переобувать еще рано! В ночь на 15 апреля провалит холодный атмосферный фронт, похолодает до +1…+6 градусов. 16 апреля холодное дыхание малооблачного скандинавского антициклона усилится и под утро ударят заморозки до 0…-5. На дорогах местами возможна гололедица толщиной до 2 миллиметров".

С 19 апреля начнется артическое вторжение холодного воздуха: высока вероятность заморозков и даже формирования кратковременного снежного покрова.

Схожая климатическая обстановка с заморозками и гололедом после 20 апреля будет наблюдаться в Екатеринбурге и в Новосибирске. Местами порывы ветра будут достигать 20-22 метров в секунду, что усилит ощущение холода.

Погода на юге

На юге страны, в том числе в Краснодарском крае, температура воздуха снизится до +5...+8 градусов. Вероятны кратковременные дожди с грозами.

Погода на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке синоптики прогнозируют прохождение мощных фронтов из северных широт. В результате показатели на термометрах опустятся до минус 5 градусов и пройдут кратковременные снегопады. Таким образом, со сменой автошин пока действительно торопиться не стоит.

