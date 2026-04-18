Перед сезоном отпусков полезно знать: 10 самых переоцененных туристических мест России – дорого и нечего смотреть

Опытный путешественник составил антирейтинг достопримечательностей

Популярные туристические места нравятся не всем любителям поездок. Опытный путешественник, автор канала «Беспорядочные путешествия», составил список 10 мест, которые, по его мнению, не оправдывают ожиданий. Лето близко — время планировать отпуск с умом, экономить нервы и деньги.

1. Сочинские пляжи

К Олимпиаде 2014 Сочи действительно похорошел: обновили инфраструктуру, благоустроили город. Но пляжи остались камнем преткновения в прямом смысле. Большинство из них покрыто крупной галькой — ходить босиком больно, лежать на полотенце неудобно. Аренда шезлонга и зонтика стоит неоправданно дорого. В сезон на побережье яблоку негде упасть, а чистота воды оставляет желать лучшего. При этом отдых в Сочи часто обходится дороже, чем «всё включено» в Турции.

2. Долина гейзеров (Камчатка)

Место красивое, но с точки зрения соотношения цены и качества — спорное. Стандартная вертолётная экскурсия из Петропавловска-Камчатского продолжительностью 6 часов стоит около 105 тысяч рублей. За эти деньги туристы видят одно из Семи чудес России, кальдеру вулкана Узон и горячие источники. Но на Камчатке есть десятки способов потратить такую сумму рациональнее.

3. Кунсткамера (Санкт-Петербург)

Билет стоит недорого — 500 рублей. Но несколько лет назад анатомический раздел музея, знаменитый «экспонатами в баночках», расформировали. Остался лишь один небольшой стенд. Теперь Кунсткамера — обычный этнографический музей, который едва ли способен удивить. Руководство избавилось от имиджа «музея уродов и мутантов», но именно он и был причиной популярности.

4. Чкаловская лестница (Нижний Новгород)

Посещение бесплатно, но смысла мало: в центре города и без неё хватает удобных спусков к Волге, а волжские просторы с нижнего уровня выглядят не так живописно, как с верхнего.

5. Чемал (Республика Алтай)

Алтай красив, особенно знаменитый Чуйский тракт. Но Чемал, куда сворачивают многие туристы, — переоценён. Здесь много кемпингов и турбаз, цены почти московские, сервис сомнительный, а природа — не настолько живописная, как в десятках километров к югу по тракту. Туристы теряют настоящую красоту Алтая, застревая в Чемале.

6. Центр Йошкар-Олы

В 2000-х годах в столице Марий Эл буквально с нуля построили новый «исторический» центр. Набережная Брюгге, копия венецианского Дворца дожей, копия Спасской башни Московского Кремля, псевдоевропейские замки. Смотрится это безвкусно и китчево. С одной стороны, раньше причин ехать в Йошкар-Олу не было вовсе. С другой — гуляешь среди декораций, как в киногородке, у которого нет ни малейшей исторической ценности.

7. Суздаль

Один из древнейших городов Золотого кольца с уникальным историческим наследием. В последние годы превращается из музея под открытым небом в туристический аттракцион. Цены растут на всё: экскурсии, отели, входные билеты, сувениры. Те, кто был здесь 20 лет назад, сегодня могут не узнать город — настолько быстро он превращается в многолюдную зону с бесконечными способами отъёма денег.

8. Курорт Соль-Илецк (Оренбургская область)

Курорт открыт только в сезон — с 1 июня по 1 сентября. В остальное время территория закрыта. Благоустройство на уровне 1990-х, озерца расположены прямо на фоне промышленного предприятия, добывающего соль. Сюрреализма добавляет соседство с одной из самых строгих исправительных колоний России «Чёрный дельфин» для пожизненно осуждённых.

9. Большой театр (Москва)

Цены на билеты в главный театр страны достигают 30–50 тысяч рублей на самые известные постановки. Автор канала прожил в Москве 40 лет и побывал в Большом только раз, за 3 тысячи на «Дон Кихота». За эти деньги в любом региональном театре были бы комфортные места в партере. В Большом только места с ограниченной видимостью на самом высоком ярусе.

10. Родины сказочных персонажей

В 1999 году Великий Устюг объявили родиной Деда Мороза. Потом Кострома стала родиной Снегурочки, Ульяновск — Колобка, Старая Русса — Петрушки, Киров — Кикиморы. В большинстве случаев за этими решениями последовало открытие музеев и парков. Культурно-историческая ценность таких объектов близка к нулю, а города, где они появились, и без того были прекрасны и самобытны, считает автор.

