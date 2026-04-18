Перед сезоном отпусков полезно знать: 10 самых переоцененных туристических мест России – дорого и нечего смотреть

Популярные туристические места нравятся не всем любителям поездок. Опытный путешественник, автор канала «Беспорядочные путешествия», составил список 10 мест, которые, по его мнению, не оправдывают ожиданий. Лето близко — время планировать отпуск с умом, экономить нервы и деньги.
1. Сочинские пляжи
К Олимпиаде 2014 Сочи действительно похорошел: обновили инфраструктуру, благоустроили город. Но пляжи остались камнем преткновения в прямом смысле. Большинство из них покрыто крупной галькой — ходить босиком больно, лежать на полотенце неудобно. Аренда шезлонга и зонтика стоит неоправданно дорого. В сезон на побережье яблоку негде упасть, а чистота воды оставляет желать лучшего. При этом отдых в Сочи часто обходится дороже, чем «всё включено» в Турции.
2. Долина гейзеров (Камчатка)
Место красивое, но с точки зрения соотношения цены и качества — спорное. Стандартная вертолётная экскурсия из Петропавловска-Камчатского продолжительностью 6 часов стоит около 105 тысяч рублей. За эти деньги туристы видят одно из Семи чудес России, кальдеру вулкана Узон и горячие источники. Но на Камчатке есть десятки способов потратить такую сумму рациональнее.
3. Кунсткамера (Санкт-Петербург)
Билет стоит недорого — 500 рублей. Но несколько лет назад анатомический раздел музея, знаменитый «экспонатами в баночках», расформировали. Остался лишь один небольшой стенд. Теперь Кунсткамера — обычный этнографический музей, который едва ли способен удивить. Руководство избавилось от имиджа «музея уродов и мутантов», но именно он и был причиной популярности.
4. Чкаловская лестница (Нижний Новгород)
Посещение бесплатно, но смысла мало: в центре города и без неё хватает удобных спусков к Волге, а волжские просторы с нижнего уровня выглядят не так живописно, как с верхнего.
5. Чемал (Республика Алтай)
Алтай красив, особенно знаменитый Чуйский тракт. Но Чемал, куда сворачивают многие туристы, — переоценён. Здесь много кемпингов и турбаз, цены почти московские, сервис сомнительный, а природа — не настолько живописная, как в десятках километров к югу по тракту. Туристы теряют настоящую красоту Алтая, застревая в Чемале.
6. Центр Йошкар-Олы
В 2000-х годах в столице Марий Эл буквально с нуля построили новый «исторический» центр. Набережная Брюгге, копия венецианского Дворца дожей, копия Спасской башни Московского Кремля, псевдоевропейские замки. Смотрится это безвкусно и китчево. С одной стороны, раньше причин ехать в Йошкар-Олу не было вовсе. С другой — гуляешь среди декораций, как в киногородке, у которого нет ни малейшей исторической ценности.
7. Суздаль
Один из древнейших городов Золотого кольца с уникальным историческим наследием. В последние годы превращается из музея под открытым небом в туристический аттракцион. Цены растут на всё: экскурсии, отели, входные билеты, сувениры. Те, кто был здесь 20 лет назад, сегодня могут не узнать город — настолько быстро он превращается в многолюдную зону с бесконечными способами отъёма денег.
8. Курорт Соль-Илецк (Оренбургская область)
Курорт открыт только в сезон — с 1 июня по 1 сентября. В остальное время территория закрыта. Благоустройство на уровне 1990-х, озерца расположены прямо на фоне промышленного предприятия, добывающего соль. Сюрреализма добавляет соседство с одной из самых строгих исправительных колоний России «Чёрный дельфин» для пожизненно осуждённых.
9. Большой театр (Москва)
Цены на билеты в главный театр страны достигают 30–50 тысяч рублей на самые известные постановки. Автор канала прожил в Москве 40 лет и побывал в Большом только раз, за 3 тысячи на «Дон Кихота». За эти деньги в любом региональном театре были бы комфортные места в партере. В Большом только места с ограниченной видимостью на самом высоком ярусе.
10. Родины сказочных персонажей
В 1999 году Великий Устюг объявили родиной Деда Мороза. Потом Кострома стала родиной Снегурочки, Ульяновск — Колобка, Старая Русса — Петрушки, Киров — Кикиморы. В большинстве случаев за этими решениями последовало открытие музеев и парков. Культурно-историческая ценность таких объектов близка к нулю, а города, где они появились, и без того были прекрасны и самобытны, считает автор.
