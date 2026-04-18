"Все включено" в Турции за копейки в 2026 году: 3 курорта, где вы не разоритесь – плюсы и минусы бюджетного отдыха

Где в Турции самое дешевое "все включено" в 2026 году

Если вы мечтаете вырваться к морю этой весной, но бюджет ограничен - есть хорошие новости. В Турции и в 2026 году все еще можно найти доступные туры по системе "все включено".

Три проверенных курорта

Не тратьте время на Белек или Мармарис, поскольку там цены кусаются. Сосредоточьтесь на Аланье, Сиде и Кемере. На май 2026 года реально найти тур на 7-8 ночей от 70 тысяч рублей на двоих.

Да, это будет "все включено": еда, напитки, пляж и простая анимация. Но чудес за такие деньги не бывает, поэтому будьте готовы к скромному отдыху.

На "шведском столе" вас будут ждать макароны, курица и пара видов овощей. В таких отелях уборку в номере часто делают только по запросу, а Wi-Fi может быть платным.

Анимация, скорее всего, ограничится детской дискотекой или вообще отсутствует. Берите этот вариант, если хотите просто греться на солнце, купаться и сменить обстановку, сообщает канал "Турция и путешествия".

Немного денег для комфорта

Если пластиковые стаканы и очереди в столовую напрягают, не жадничайте. Добавьте к бюджету 20 тысяч рублей и присмотритесь к бюджетным "четверкам" или скромным "пятеркам". Там уже будет уборка, приветливый персонал и вкусная еда. Разница в деньгах небольшая, но разница в отдыхе - колоссальная.

Выбирайте курорт под свои приоритеты

В Аланье ищите самые доступные цены, поскольку здесь много старых, но честных отелей. Учитывайте, что это самый южный курорт, поэтому уже в мае там может быть очень жарко.

В Сиде ориентируйтесь на золотую середину - античные руины, хорошие пляжи и недорогие отели в поселках вроде Кумкой или Чолаглы. В Кемере готовьтесь к каменистым пляжам, зато наслаждайтесь горами и хвойным воздухом. Маленькие отельчики 90-х и 2000-х довольно бюджетные.

