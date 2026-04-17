Лучше, чем Анапа: белый песок и теплое море – идеальный отдых для детей и их родителей

Отдых в Евпатории: как добраться и что посмотреть

Если раньше семьи с детьми почти не глядя бронировали Анапу, то после недавних событий многие начали присматриваться к альтернативам. И одна из самых достойных замен - Евпатория, где белый песок, прогретое море и все, что нужно для детского счастья.

Как добраться и что с ценами на дорогу

Добраться из Ялты в Евпаторию напрямую можно, но автобусы ходят редко, пара рейсов в день. Удобнее ехать через Симферополь: оттуда транспорт курсирует часто, плюс есть электричка (в пути около 1 часа 20 минут). С пересадкой дорога обойдётся примерно в 900 рублей в одну сторону, то есть 1800 туда-обратно.

Город без горок

В отличие от Южного берега, Евпатория полностью равнинная. Никаких изнурительных подъемов и спусков, что является огромным плюсом для колясок, малышей и пожилых людей. По городу удобно ездить на автобусах, маршрутках и даже трамвае (кстати, это единственный город в Крыму, где они еще ходят). Проезд - всего 30 рублей.

Где гулять

Летом на Фрунзе кипит жизнь: кафе, музыка, сувениры и аттракционы. Центральная набережная Горького сейчас на реконструкции, меняют плитку и ставят новое освещение, но к сезону обещают закончить.

Пройти к морю все равно можно, к тому же есть отличные альтернативы: Лазурная набережная (тут же лучшие песчаные пляжи) и новая точка притяжения - набережная Терешковой. После ремонта она стала просторной, современной и очень популярной даже в несезон.

Пляжи и атмосфера

За мягким песком и пологим входом - на Лазурную набережную. Район тихий, даже летом не слишком суетливый, пляжи широкие. На Терешковой у самой воды лежат камни, купаться там официально запрещено, поскольку дно не обследовано. Но стоит отойти чуть дальше, и снова начинается песок, например, пляж "Оазис".

Чем еще хороша Евпатория

Город напоминает Анапу: мелкое море, быстрый прогрев воды и мягкий песок. Но Евпатория колоритнее за счет Старого города. Маршрут "Малый Иерусалим" с мечетью, кенасами и синагогой, Гезлевские ворота, восточный кофе, крымские чебуреки и янтыки (от 170 рублей за чебурек с мясом). А если захочется экскурсий - можно съездить на Тарханкут или в Оленевку на пляж "Майами", рассказала "Крымская путешественница".

