Городовой / Полезное / Куда поехать на майские праздники: Эксперты назвали топ популярных направлений
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Куда поехать на майские праздники: Эксперты назвали топ популярных направлений

Опубликовано: 17 апреля 2026 04:28
 Проверено редакцией
Куда поехать на майские праздники: Эксперты назвали топ популярных направлений
Куда поехать на майские праздники: Эксперты назвали топ популярных направлений
Legion-Media
Советы по выбору места отдыха.

На майские праздники россияне всё чаще отказываются от отдыха на природе и отправляются в путешествие. На портале "Турпром" рассказывают, куда планируют отправиться наши соотечественники.

Стоит отметить, что праздничных дней в этом году будет не так много, потому отдых необходимо планировать тщательно, чтобы не потерять ни одного дня. Выходными в этот раз будут дни с 1 по 3 мая и с 9 по 11, то есть, 6 дней. Но чтобы продлить отдых многие берут дни за свой счёт или дни неотгуленного отпуска на период между праздниками, тогда получится устроить себе мини-отпуск на целых 11 дней.

По статистике туроператоров большая часть бронирований - по России, внутри страны предпочитает отдыхать 64 процента. Оставшиеся 36 процентов предпочитают отдых за рубежом.

Аналитики отмечают, что отдых в российских гостиницах составляет в среднем 10,5 тысяч за одну ночь проживания, тогда как за границей цена выше, среднее значение - 19,4 тысячи российских рублей.

Самыми популярными направлениями на майские праздники в этом году стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород и Калининград. Популярность удаётся удержать городам из списка благодаря развитой сфере туризма и насыщенным экскурсионным турам, рассчитанным на небольшой срок, идеально для короткого отдыха в майские выходные.

Эксперты отмечают, что если вы планируете поездку на майские праздники, то с бронью отелей и покупкой билетов стоит поторопиться, иначе можно не успеть приобрести ни то, ни другое. Спрос на праздничные дни весьма велик, предложения расхватывают, как горячие пирожки.

Ранее издание рассказывало, какие российские регионы могут оказаться в зоне заморозков на майские праздники.

Автор:
Марина Котова

Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью