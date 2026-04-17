Куда поехать на майские праздники: Эксперты назвали топ популярных направлений

На майские праздники россияне всё чаще отказываются от отдыха на природе и отправляются в путешествие. На портале "Турпром" рассказывают, куда планируют отправиться наши соотечественники.
Стоит отметить, что праздничных дней в этом году будет не так много, потому отдых необходимо планировать тщательно, чтобы не потерять ни одного дня. Выходными в этот раз будут дни с 1 по 3 мая и с 9 по 11, то есть, 6 дней. Но чтобы продлить отдых многие берут дни за свой счёт или дни неотгуленного отпуска на период между праздниками, тогда получится устроить себе мини-отпуск на целых 11 дней.
По статистике туроператоров большая часть бронирований - по России, внутри страны предпочитает отдыхать 64 процента. Оставшиеся 36 процентов предпочитают отдых за рубежом.
Аналитики отмечают, что отдых в российских гостиницах составляет в среднем 10,5 тысяч за одну ночь проживания, тогда как за границей цена выше, среднее значение - 19,4 тысячи российских рублей.
Самыми популярными направлениями на майские праздники в этом году стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород и Калининград. Популярность удаётся удержать городам из списка благодаря развитой сфере туризма и насыщенным экскурсионным турам, рассчитанным на небольшой срок, идеально для короткого отдыха в майские выходные.
Эксперты отмечают, что если вы планируете поездку на майские праздники, то с бронью отелей и покупкой билетов стоит поторопиться, иначе можно не успеть приобрести ни то, ни другое. Спрос на праздничные дни весьма велик, предложения расхватывают, как горячие пирожки.
