Почему сворачиваются листья на яблонях: агроном Бабин назвал 2 причины и рассказал, как это исправить

Если вы заметили, что листья на яблонях вдруг стали похожи на сморщенные тряпочки, а потом и вовсе почернели и засохли, не паникуйте. С такой бедой сталкиваются многие садоводы, и главное здесь - понять причину и вовремя взяться за дело.

Первая причина - монилиальный ожог

Чаще всего виноват гриб монилия. Многие привыкли, что он атакует только вишни и сливы, но сейчас он все чаще "переключается" на яблони, особенно там, где забывают про обработки.

В первую очередь страдают листья: они перестают расти, сморщиваются, потом скручиваются в трубочку, чернеют и висят как обгоревшие.

Регулярно вырезайте все больные ветки. Это можно делать ранней весной, после цветения, летом и даже осенью до морозов -10 градусов. После цветения обязательно удалите засохшие соцветия и завязи, а для запущенных деревьев делайте тотальную обрезку каждый год.

Однако одной обрезкой не отделаться. Вот примерный план опрыскиваний:

до распускания почек: возьмите 100 г "Абиги-Пика" на ведро воды (двойная доза) и смешайте с препаратом "30 Плюс" от вредителей; в фазу розового бутона (перед цветением): опрыскайте "Хорусом" (2 г на 10 л); во время цветения: используйте «Фитолавин» (20 мл на 10 л); после цветения: проведите еще две обработки с интервалом 7 дней "Хомом" (40 г) и 1% бордоской жидкостью; осенью, во время листопада, опрыскайте 3% железным купоросом (300 г на 10 л).

Кроме того, летом регулярно боритесь с листогрызущими вредителями, которые повреждают плоды. Через ранки грибок проникает быстрее, предупредил агроном-садовод с 40 летним стажем Иван Бабин.

Вторая причина - бактериальный ожог

Здесь виновата не плесень, а бактерия эрвиния. Сильнее всего от нее страдают груши, но и многие сорта яблонь подхватывают эту заразу. Правда, на яблонях болезнь не приводит к быстрой гибели, как на грушах.

Чтобы не пострадать от этой напасти, не покупайте саженцы из неблагополучных областей, постоянно осматривайте деревья и сразу вырезайте больные ветки на 20 см ниже пораженного участка.

Срезы замазывайте садовым варом, а инструмент обеззараживайте спиртом. Сильно больные деревья корчуйте и сжигайте, а на этом месте 5 лет ничего не сажайте.

Все опрыскивания, которые перечислены выше от монилиального ожога, отлично работают и против бактериального.

