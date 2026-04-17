Вешаю на яблоню "блюдце", да непростое: Гусениц, тли и других "гадов" на дереве больше нет

Совет для вашего сада в сезон.

Наступил дачный сезон, на участках очень много дел. И часто за крупными, вроде высадки растений, мы забываем о более мелких делах, считаем их необязательными.

Одно из дел, о которых не стоит забывать, - защита плодовых деревьев от насекомых. Вредители могут испортить плоды, кору, также они являются разносчиками заболеваний. На канале "Дачные будни" рассказывают о способе, который поможет справиться с насекомыми на яблонях и других деревьях в саду.

Для защиты деревьев нам понадобится блюдце, но непростое. Возьмём пластиковую подставку под цветочный горшок среднего размера. Она напоминает глубокое блюдце, при этом отлично выдерживает условия улицы, хватит такой "штуки" на несколько сезонов.

Кроме подставки берём 8 прочных верёвок. Связываем их одним узлом под дном подставки, потом начинаем попарно связывать, образуя широкую сетку.

Сплели несколько рядов и связываем верёвки вверху. Вешаем конструкцию на дерево, насыпаем зёрнышки, хлеб или другое лакомство для птиц. Получилась кормушка, но сделали мы её не просто так.

Во-первых, если прикормить птиц, они будут уничтожать насекомых на деревьях. Тли, гусениц, и других вредителей больше не будет.

Вторая цель - отвлечь птиц от молодых почек на деревьях весной, они любят их расклевывать. В итоге дерево получается наполовину лысым. Если птичкам класть еду, почки они клевать не будут.

Не забывайте пополнять кормушку постоянно, только так получится привлечь на участок птиц и сделать их настоящими помощниками на вашем дачном участке.

