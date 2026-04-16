2 ложки на 10 л. – и клубники нарастет тьма: ягоды будут размером с кулак и сладкие, как мед – не подкормка, а "живая" вода

Каждый садовод мечтает собрать щедрый урожай крупной и сладкой клубники. Но для этого ягодные кустики нуждаются в своевременной и правильной подкормке. В какой именно, в Дзен-канале "Иванова наука" (18+) рассказал биолог Иван Русских.
По словам эксперта, весна – это важное время для садовой клубники. Ведь после того, как растает снег, кустики выглядят чахлыми, ослабленными, с подмерзшими "рожками". Чтобы клубника быстро ринулась в рост и порадовала крупными и сладкими ягодами, нужно обеспечить ее подкормкой.
Не подкормка, а "живая" вода
Для приготовления удобрения потребуется:
- янтарная кислота – 2 грамма или 10 таблеток;
- нашатырный спирт 10% – 2 столовые ложки;
- монофосфат калия – 1 столовая ложка;
- димексид – 1 чайная ложка;
- вода – 10 литров.
Первым делом нужно растворить янтарную кислоту в 1 литре теплой воды. Затем добавить нашатырный спирт и довести объем подкормки до 10 литров. Все размешать, добавить димексид и монофосфат калия. Снова все перемешать.
Полученным раствором опрыскать кустики. Проводить такую обработку нужно утром или вечером каждые 2 недели и до того, как отцветут 50% цветков.
Как работает подкормка
При смешивании нашатырного спирта и янтарной кислоты образуется мягкое азотное удобрение и мощный адаптоген сукцинат аммония. Его действие усиливается димексидом.
Как объяснил Иван Русских, сукцинат аммония представляет собой "живую воду" для клубники, так как стимулирует развитие всасывающих корешков даже в холодном грунте, благодаря чему восстанавливается и запускается работа корневой системы.
Кроме того, удобрение повышает устойчивость клубники к возвратным заморозкам. Кустики быстрее просыпаются и наращивают мощную розетку. Монофосфат калия усиливает цветение и образование завязей, что напрямую влияет на урожайность.
Ранее мы сообщали, чем подкормить жимолость весной.