2 ложки на 10 л. – и клубники нарастет тьма: ягоды будут размером с кулак и сладкие, как мед – не подкормка, а "живая" вода

Опубликовано: 16 апреля 2026 20:34
 Проверено редакцией
2 ложки на 10 л. – и клубники нарастет тьма: ягоды будут размером с кулак и сладкие, как мед – не подкормка, а "живая" вода
Чем подкормить клубнику весной, чтобы собрать богатый урожай 

Каждый садовод мечтает собрать щедрый урожай крупной и сладкой клубники. Но для этого ягодные кустики нуждаются в своевременной и правильной подкормке. В какой именно, в Дзен-канале "Иванова наука" (18+) рассказал биолог Иван Русских.

По словам эксперта, весна – это важное время для садовой клубники. Ведь после того, как растает снег, кустики выглядят чахлыми, ослабленными, с подмерзшими "рожками". Чтобы клубника быстро ринулась в рост и порадовала крупными и сладкими ягодами, нужно обеспечить ее подкормкой.

Не подкормка, а "живая" вода

Для приготовления удобрения потребуется:

  • янтарная кислота – 2 грамма или 10 таблеток;
  • нашатырный спирт 10% – 2 столовые ложки;
  • монофосфат калия – 1 столовая ложка;
  • димексид – 1 чайная ложка;
  • вода – 10 литров.

Первым делом нужно растворить янтарную кислоту в 1 литре теплой воды. Затем добавить нашатырный спирт и довести объем подкормки до 10 литров. Все размешать, добавить димексид и монофосфат калия. Снова все перемешать.

Полученным раствором опрыскать кустики. Проводить такую обработку нужно утром или вечером каждые 2 недели и до того, как отцветут 50% цветков.

Как работает подкормка

При смешивании нашатырного спирта и янтарной кислоты образуется мягкое азотное удобрение и мощный адаптоген сукцинат аммония. Его действие усиливается димексидом.

Как объяснил Иван Русских, сукцинат аммония представляет собой "живую воду" для клубники, так как стимулирует развитие всасывающих корешков даже в холодном грунте, благодаря чему восстанавливается и запускается работа корневой системы.

Кроме того, удобрение повышает устойчивость клубники к возвратным заморозкам. Кустики быстрее просыпаются и наращивают мощную розетку. Монофосфат калия усиливает цветение и образование завязей, что напрямую влияет на урожайность.

Ранее мы сообщали, чем подкормить жимолость весной.

Полезное
