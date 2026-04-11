Разводим 1:10 – и жимолость готова плодоносить как сумасшедшая все лето: ягоды прут размером с палец и сладкие, как мед

Опубликовано: 11 апреля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Чем подкормить жимолость весной, чтобы собрать богатый урожай сладких ягод 

Каждый садовод хочет, чтобы жимолость радовала богатым урожаем крупных и сладких ягод. Но для этого кустарнику нужны своевременные питательные подкормки, особенно весной. Какие именно, рассказал опытный дачник, автор Дзен-канала "О Фазенде. Загородная жизнь" (18+).

Первая подкормка

По словам эксперта, весной жимолость нуждается в азоте. Он нужен для пробуждения почек после зимы и наращивания новых побегов. Для приготовления натуральной азотной подкормки потребуется:

  • молодая крапива – 1-литровая банка;
  • древесная зола – 1 столовая ложка;
  • вода – чтобы залить крапиву.

В первую очередь следует наполнить банку молодой крапивой и до краев залить ее водой. Всыпать древесную золу и все хорошо перемешать. Настоять 7 дней.

Полученный настой необходимо обязательно процедить и развести с водой в пропорции 1:10. Таким удобрением полить жимолость под корень чуть по влажному грунту из расчета 3 литра на каждый куст.

Затем необходимо замульчировать приствольный круг скошенной травой. Это удержит влагу в грунте и будет препятствовать росту сорняков. Через 3 дня почву вокруг жимолости важно прорыхлить, чтобы улучшить насыщение корней кислородом.

Как работает подкормка

Настой крапивы богат азотом, который очень нужен жимолости весной для пробуждения почек и наращивания веток. Древесная зола обеспечит кустарник калием, который важен для плодоношения и формирования сладких ягод.

Вторая подкормка

Как только жимолость зацветет, необходимо смешать 1 стакан молотой яичной скорлупы, 1 стакан древесной золы и 1 стакан измельченной кожуры банана. Все залить теплой водой и настоять 3 дня. Затем настой важно процедить, развести с водой в сотношении 1:3 и полить жимолость под корень. Это удобрение обогатит кустарник фосфором, калием и кальцием, которые увеличат урожайность и сделают ягоды крупными и сладкими, как мед.

Автор:
Ольга Зайцева
