Разводим 1:10 – и жимолость готова плодоносить как сумасшедшая все лето: ягоды прут размером с палец и сладкие, как мед

Каждый садовод хочет, чтобы жимолость радовала богатым урожаем крупных и сладких ягод. Но для этого кустарнику нужны своевременные питательные подкормки, особенно весной. Какие именно, рассказал опытный дачник, автор Дзен-канала "О Фазенде. Загородная жизнь" (18+).
Первая подкормка
По словам эксперта, весной жимолость нуждается в азоте. Он нужен для пробуждения почек после зимы и наращивания новых побегов. Для приготовления натуральной азотной подкормки потребуется:
- молодая крапива – 1-литровая банка;
- древесная зола – 1 столовая ложка;
- вода – чтобы залить крапиву.
В первую очередь следует наполнить банку молодой крапивой и до краев залить ее водой. Всыпать древесную золу и все хорошо перемешать. Настоять 7 дней.
Полученный настой необходимо обязательно процедить и развести с водой в пропорции 1:10. Таким удобрением полить жимолость под корень чуть по влажному грунту из расчета 3 литра на каждый куст.
Затем необходимо замульчировать приствольный круг скошенной травой. Это удержит влагу в грунте и будет препятствовать росту сорняков. Через 3 дня почву вокруг жимолости важно прорыхлить, чтобы улучшить насыщение корней кислородом.
Как работает подкормка
Настой крапивы богат азотом, который очень нужен жимолости весной для пробуждения почек и наращивания веток. Древесная зола обеспечит кустарник калием, который важен для плодоношения и формирования сладких ягод.
Вторая подкормка
Как только жимолость зацветет, необходимо смешать 1 стакан молотой яичной скорлупы, 1 стакан древесной золы и 1 стакан измельченной кожуры банана. Все залить теплой водой и настоять 3 дня. Затем настой важно процедить, развести с водой в сотношении 1:3 и полить жимолость под корень. Это удобрение обогатит кустарник фосфором, калием и кальцием, которые увеличат урожайность и сделают ягоды крупными и сладкими, как мед.
