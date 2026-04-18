Владельцы назвали основные недостатки кроссовера Omoda C5: честные отзывы автомобилистов

Атовладельцы опубликовали отзывы о кроссовере Omoda C5

С 2023 года китайский кроссовер Omoda C5 занимает прочные позиции на рынке РФ. За это время россияне купили порядка 100 000 таких машин и уже успели узнать преимущества и недостатки модели. Своими впечатлениями они поделились в отзывах на портале Авто.ру, которые изучило издание Лента.ру.

Так, некоторым автомобилистам не хватило диапазона регулировки руля. В результате приходилось тянуться. У приборной панели чересчур мелкий шрифт, что затрудняет чтение.

Автовладелец Мария посетовала, что людям выше 175 сантиметров в кроссовере тесновато: трудно принять удобное положение.

Другим не понравилось аварийное удержание полосы. Его нужно постоянно отключать при старте, а то руль начинает вибрировать и рулить вместо водителя:

"Когда на тест-драйве при контроле полосы у меня в руках начал вибрировать руль, я от страха чуть под фуру в соседнем ряду не влетел", – поделился своими впечталениями автомобилист Александр.

При этом некоторым водителям не понравилась подвеска и непредсказуемая работа электронных ассистентов, которые только мешают.

"Парктроники работают, когда захотят. Если при парковке перед вами столбики, то они этого не заметят", – сетуют водители.

Некоторые автовладельцы и вовсе столкнулись с техническими неисправностями. Так, на 1800 километрах перестал работать датчик уровня топлива: при полном баке компьютер показывал, что ехать осталось только 100 километров, дальше надо заправляться.

После 2200 километров пробега компьютер и вовсе прекратил работать. Как только его перезапустили, некоторые фукнции восстановились, но появились проблемы с работой климат-контроля и с открытием задней двери багажника.

Но есть и те автомобилисты, которые китайским кроссовером остались довольны:

"Едет "Омода" довольно бодро. Управляется тоже очень хорошо. Сидеть очень удобно, салон очень приятный, мультимедиа довольно современная и приятная глазу. В багажник помещается большая детская коляска, огромные сумки, крупногабаритные стройматериалы".

Ранее мы рассказали о "плюсах" и скрытых "минусах" китайского кроссовера Haval 7.