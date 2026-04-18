Почему квартиры на первом этаже выгодно покупать: 3 весомых плюса – советы эксперта

Опубликовано: 18 апреля 2026 10:10
 Проверено редакцией
На что стоит обратить внимание при покупке квартиры

Кажется, что квартира на первом этаже является не самым привлекательным вариантом. Однако рынок недвижимости постоянно меняется, и сегодня первый этаж считается очень выгодным вложением.

Миф о жизни в "аквариуме"

Многие опасаются, что вся жизнь в квартире на первом этаже будет как на ладони. Однако если от подоконника до земли больше 2,5 м, вы в полной безопасности.

Даже когда окна выходят во двор, а не на улицу, тишину обеспечат террасы с ограждениями и деревья. Получается, что в живете как в частном доме.

Удобство и экономия

Главный плюс жизни на первом этаже - переезд без лифтов и лестниц. Диван, холодильник, стройматериалы заносите без слез и ожидания.

И приятный финансовый момент: вы имеете полное право не платить за обслуживание лифта. Просто пишете заявление в УК - и экономия в кармане.

Как застройщики превратили первый этаж в "премиум"

Теперь квартиры внизу делают с отдельным входом, террасой и даже собственным палисадником. Для тех, у кого свой бизнес (массаж, стрижки или уроки), это вообще золотая жила: клиенты заходят с улицы, а вам не нужно арендовать офис, сообщает эксперт Алексей Мирошин на канале "PROнедвижимость".

Как выбирать квартиру в старом фонде

В "хрущевках" и панельках квартиры на первом этаже стоят дешевле. Но здесь обязательно обратите внимание на эти параметры:

  • высота окон;
  • запах в подъезде. Убедитесь, что нет проблем с канализацией;
  • вид из окна. Парковка с вечным прогревом машин или мусорные баки будут серьезной проблемой для первого этажа;
  • состояние подвала.

Ранее "Городовой" рассказал, как живется москвичам в домах по реновации.

Автор:
Евгения Сухова
