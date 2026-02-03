Гигантский орлан в сердце Петербурга: редкий зимний гость

В центре Санкт-Петербурга заметили белохвостого орлана — самую большую хищную птицу России. Зимой такие встречи в городе случаются нечасто, рассказал 3 февраля биолог Павел Глазков в беседе с «ЗвероПятницей».

Размах крыльев орлана достигает 2,5 метра, он мастерски ловит рыбу, но зимой переходит на падаль, пояснил эксперт. Обычно этих птиц можно наблюдать на Финском заливе.

По словам Глазкова, в последние годы орланы остаются зимовать в наших краях, не улетая на юг, хотя в Петербурге их в холодный сезон видят редко.

Птицу называют белохвостой, поскольку к трем годам ее хвост становится снежно-белым.