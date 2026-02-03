Городовой / Город / Гигантский орлан в сердце Петербурга: редкий зимний гость
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вы выбрасываете золото: как яичный лоток спасет ремонт, огород и кухню - суперлайфхаки на все случаи жизни Полезное
Петербург избавит водителей от зимних штрафов: газоны покажут в навигаторах Город
Не масло, а эликсир молодости: добавила 2 капли в крем - и лицо сияет, как в юности Полезное
Не «Доширак» и не кофе 3в1: вот что взять в поездку на поезде – и не заработать гастрит Полезное
Удар в машине: как умер 9-летний петербуржец Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Туризм Интересные факты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Гигантский орлан в сердце Петербурга: редкий зимний гость

Опубликовано: 3 февраля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Гигантский орлан в сердце Петербурга: редкий зимний гость
Гигантский орлан в сердце Петербурга: редкий зимний гость
Городовой ру

В центре Санкт-Петербурга заметили белохвостого орлана — самую большую хищную птицу России. Зимой такие встречи в городе случаются нечасто, рассказал 3 февраля биолог Павел Глазков в беседе с «ЗвероПятницей».

Размах крыльев орлана достигает 2,5 метра, он мастерски ловит рыбу, но зимой переходит на падаль, пояснил эксперт. Обычно этих птиц можно наблюдать на Финском заливе.

По словам Глазкова, в последние годы орланы остаются зимовать в наших краях, не улетая на юг, хотя в Петербурге их в холодный сезон видят редко.

Птицу называют белохвостой, поскольку к трем годам ее хвост становится снежно-белым.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью