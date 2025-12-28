«Глубоко больной»: историк Яковлев — как диагноз меняет историю смерти Есенина

В отношении писателя возбуждено 13 уголовных дел, причиной каждого из которых стали инциденты, совершенные в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Историк и писатель Егор Яковлев поделился своим мнением о последних днях жизни Сергея Есенина. Он подчеркнул, что знаменитый поэт находился в крайне тяжёлом состоянии здоровья, страдал белой горячкой и демонстрировал признаки, которые современные врачи связывают с биполярным расстройством. По словам Яковлева, Есенин фактически сбежал из клиники, в которой проходил лечение.

Яковлев отметил, что в отношении поэта в разные годы возбуждали 13 уголовных дел — все происшествия были связаны с буйством в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Один из случаев произошёл в поезде, где поэт напал на дипломатического работника. Историк пояснил:

«Всем окружающим было понятно, что человек катится по наклонной, и его просто надо спасать».

Он описал поэта как очень больного человека, подверженного галлюцинациям и приступам агрессии. Незадолго до смерти, женившись на внучке Льва Толстого, Есенин серьёзно травмировал супругу, сломав ей нос.

«Это очень неприятные факты, которые рисуют не очень приятный образ великого поэта. Хочу отметить, что Сергей Есенин был уникален в своём таланте, но, к сожалению, не уникален в своём пороке», — сказал Яковлев.

Говоря о причинах смерти поэта, Яковлев подчеркнул, что адекватно понимать случившееся возможно только при осмыслении его состояния, как психического, так и физического. Он уточнил, что у Есенина с юности наблюдалась склонность к самоубийству: первая попытка была совершена в молодости, затем последовали другие. Эту тему, по словам историка, можно найти и в его стихах.

Яковлев считает, что главное в Есенине — его поэтическое наследие, а не обстоятельства гибели.

«Сергей Есенин был великим поэтом и интересен, в первую очередь, своей поэзией, а не тем, что он погиб. Я не против того, чтобы провели новые расследования, но думаю, что они приведут к тем же результатам, что и прежние», — резюмировал он.

