Просроченные торты и сгнившие овощи: в каких магазинах петербуржцы боятся покупать

Что нашли в магазинах сети «Семишагофф» и какие еще торговые точки вызывают вопросы у покупателей?

В социальных сетях поступают многочисленные жалобы от петербуржцев на состояние магазинов сети «Семишагофф». Покупатели возмущены антисанитарией, качеством продуктов и несоблюдением элементарных санитарных норм.

Гнилые овощи, просроченные торты и плесень: что не так в «Семишагофф»?

Люди активно делятся своими впечатлениями о посещении магазинов сети. Общая картина складывается удручающая. В некоторых магазинах были обнаружены гнилые овощи, просроченные торты, перемороженное мясо, а также плесень в холодильнике, грязь и лужи на полу.

Пользователи соцсетей отмечают, что ситуация в разных магазинах сети существенно отличается. Кто-то делится положительными впечатлениями:

«В Мурино зашли — шок от чистоты, все чисто и аккуратно. Я даже сказал спасибо! Удивлен на 100 процентов был».

Другие, напротив, рассказывают о негативном опыте: «В некоторых магазинах грязь и срачь».

«В «Ленте» так же постоянно гнилые овощи!!! Похуже «Семишагофф»!!! Просроченные переклеенные торты — везде, перемороженное мясо так же везде благодаря и только благодаря нерадивым покупателям, плесень в холодильнике тоже не редкость в магазинах, грязь и лужи вот кому-кому, а «Семишафф» за их цены — простительны!», — пишет один из пользователей.

Журналистская проверка подтвердила жалобы

78.ru тоже решил проверить несколько магазинов сети «Семишагофф» в Петербурге после жалоб жителей города. Результаты оказались неутешительными.

В магазине на улице Ушинского полки в холодильнике покрыты плесенью, в зале разбросаны овощи, а на полу лужи и грязь.

В магазине на Киришской улице помимо антисанитарии обнаружили просроченные продукты: сгнившие овощи и испорченные сладости. Торты в кондитерском отделе лежали с 28 апреля при 14-дневном сроке годности.

Морозильные камеры в магазинах также испытывают проблемы, перемораживая продукты.

Не только «Семишагофф»: жалобы на другие магазины

Пользователи сети также жалуются на качество продуктов и санитарное состояние в других магазинах. В частности, негативные отзывы звучат в адрес «Ленты», «Дикси» и «Ашана».

«Не знаю как где, но в нашем «Семишагофф» — овощи сплошная гниль а картошка так пахнет за версту», — жалуется один из покупателей.

«Ну в некоторых «Дикси» — помойка откровенная».

«А «Ашан» на Боровой… Грязно, рыбный отдел смердит, а цены за гранью».

Недовольные петербуржцы уже направили жалобы в Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать ситуацию и принять меры.