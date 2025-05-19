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«Года с лихвой хватит»: жители Северной столицы рассуждают, когда лучше жениться

19 мая 2025 16:01
Время, свадьба
«Года с лихвой хватит»: жители Северной столицы рассуждают, когда лучше жениться
Городовой ру

Мнение петербуржцев оказалось схожим с выводами ученых: чтобы создать семью необходимо время.

В современном мире время, необходимое людям для вступления в брак, заметно увеличивается. Сегодня россияне предпочитают ставить штамп в паспорте в период от 25 до 34 лет.

Конечно на это влияют наши потребности, например, образование, карьера, которые обеспечивают финансовую стабильность, чтобы создать ячейку общества. Также очень важно иметь собственное жилье, поэтому меняется и отношение к браку.

Петербуржцы в соцсети ВКонтакте решили поделиться друг с другом историями и мнениями, когда же лучше жениться и выходить замуж после знакомства, чтобы создать крепкий брак.

«Встречаться, то есть конфетно-букетный период — месяца 3, потом съехаться, попробовать пожить вместе. Если все норм, то года 3 так. А потом уже в ЗАГС», считает петербуржец.

От пары месяцев до 7 лет

Жители Северной столицы стали делиться своими историями, многие отмечали, что им хватало нескольких месяцев, чтобы зарегистрировать свои отношения, а сейчас они уже отмечают серебряную свадьбу. То есть нет никаких определенный сроков и все очень индивидуально.

«Мы через 4 месяца подали заявление, еще через 2 поженились. У всех все по-разному»;

«Года с лихвой совместной жизни хватит до ЗАГСа»;

Знаю людей, встречавшихся 7 лет, в браке прожили 3 месяца», — написали подписчики группы в ВК.

В итоге, по мнению петербуржцев, средний промежуток времени, нужный для того, чтобы пойти в ЗАГС — это примерно 2 года. За это время можно узнать друг друга и понять, подходит ли тебе образ жизни партнера.

Что говорят ученые

Если обратиться к исследованиям, то ученые тоже расходятся во мнениях. Кто-то считает, что людям необходимо узнать друг друга получше и потратить на это от полутора до трех лет.

Однако есть версия, что затягивание добрачного периода не очень положительно сказывается на дальнейшей супружеской жизни. Но и те, и другие сходятся в едином мнении, что встречаться до брака необходимо.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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