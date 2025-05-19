Бармен-психолог и Зигмунд Фрейд в собеседниках: где искать оригинальное место для депрессивных петербуржцев

Где можно найти спасение от тревог и стресса?

Кофе может не только бодрить, но и лечить. Главное найти правильное место. Петербуржцы нашли одно такое. «Секретер» — психологическая кофейня в Санкт-Петербурге, расположенная рядом с Ботаническим садом.

Это место, где можно не только насладиться вкусным кофе и завтраком, но и получить поддержку и консультацию от профессиональных психологов.

Бариста-психологи: особенность концепции кофейни

Как пишет kudago.com, особенность концепции: все бариста в заведении — профессиональные психологи, с которыми можно пообщаться. Это главная изюминка кофейни, которая привлекает людей, нуждающихся в поддержке и понимании.

Завтраки целый день: вафли, каши, боулы и тартары

Кофейня, созданная двумя психологами, расположена в Петроградском районе. Целый день в кафе предлагают завтраки. В меню более 10 видов венских вафель с разнообразными топпингами и начинками — от клубники со страчателлой до авокадо с форелью. А также: каши, блюда из яиц, боулы, салаты, брускетты и разнообразные виды тартара.

Основу меню составляют венские вафли — в качестве отсылки к родине Зигмунда Фрейда. Вафли можно заказать в формате «конструктора», выбрав тесто и начинки.

«Выгорание» и «Сны Фрейда»: авторская коктейльная карта

Кофейная карта достаточно обширна, максимальное внимание уделяется качеству зерен и обжарки. Отдельно стоит упомянуть авторскую коктейльную карту. Здесь можно попробовать на вкус «Выгорание» или «Зависть», или даже «Сны Фрейда». Названия коктейлей отражают психологическую тематику кофейни и привлекают внимание своей оригинальностью.

Бесплатный кофе за секрет

В кофейне действует акция «Кофе за секрет бариста». Для того, чтобы получить напиток бесплатно, нужно поделиться с бариста-психологом своим секретом, написав его на бумажке. В зависимости от желания секрет либо отправится в шкатулку для анонимной публикации, либо бумажка будет сожжена.

Эта акция предлагает посетителям избавиться от тревог и негативных эмоций, доверив свой секрет бариста-психологу.

Кроме того, гости могут пройти небольшой опрос и получить карельский мусс в подарок. Пройдя опрос, посетитель получает дополнительную возможность попробовать местный деликатес.

Интерьер: эклектика, уют и библиотека психологии

Интерьер кофейни максимально отражает концепцию: эклектичный на первый взгляд, он вызывает желание рассматривать детали. В уютном пространстве два зала. В одном можно комфортно расположиться вместе с детьми — здесь много игрушек, а на полу постелен ковер.

Второй зал венчает портрет Зигмунда Фрейда, дополняют интерьер большая хрустальная люстра и библиотека психологической литературы во всю стену.

Отзывы петербуржцев: психологи, интерьер и атмосфера

Что говорят петербуржцы в отзывах?

«Психологи с классическим образованием, а не после трехмесячной переподготовки.Это чувствуется сразу. Интересные интерьер, туалет с различными глазами в рамочках — это просто фантастика», — пишут посетители.

Правда, есть и негативные отклики, в которых люди отмечают высокие цены, назойливых официантов и странные мастер-классы, на которых спикеры допускают неуместные шутки.