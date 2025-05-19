Марсианская впадина недалеко от Гатчины: где провести необычные выходные в Ленинградской области

Елизаветинский карьер — это необычное и атмосферное место в Гатчинском районе Ленинградской области, которое когда-то было промышленной площадкой для добычи известняка, а теперь превратилось в популярное среди местных жителей и туристов пространство для отдыха на природе и необычных фотосессий.

Что такое Елизаветинский карьер?

По сути, это заброшенный известняковый карьер, где добывали так называемый бут — строительный материал, который использовали еще до появления кирпича и бетона. Именно из такого камня строили крепости и храмы на севере России. В итоге на месте добычи образовался огромный котлован с остатками воды и огромными отвальными горами из известняковой крошки, которые со временем затвердели и стали напоминать настоящие горы, передает Туристер.

Особенности ландшафта и природы

Сегодня Елизаветинский карьер — это своеобразный рукотворный ландшафт, который постепенно превращается в природный. Ветры и дожди вымывают углубления, создают трещины и неровности, а на вершинах холмов уже начинают расти цветы и кустарники. Многие сравнивают этот пейзаж с пустыней или марсианскими ландшафтами из-за необычного белесого цвета и форм рельефа.

В карьере есть водоем, который весной становится достаточно большим, а летом сильно пересыхает. Вода мутная и белесая из-за растворения известняка, глубина летом — по пояс взрослому человеку, местами по грудь. Купаться здесь не очень удобно, так как дно покрыто известняковой взвесью, которая поднимается при движении в воде, делая ее еще более мутной.

Для кого интересно это место?

Любители природы и уединения могут прийти сюда в будние дни, когда туристов мало, и насладиться тишиной и пением птиц. Фотографы и блогеры приезжают сюда за эффектными кадрами с необычными ландшафтами.

Молодежь и семьи приезжают сюда летом на пикники и купание, хотя купаться здесь комфортно не всегда. Рыбакам этот карьер не подойдет - вода слишком мелкая и мутная, рыбы практически нет. Для рыбалки больше подходит другой Елизаветинский карьер, расположенный к югу от поселка, где глубина и качество воды лучше.

Как добраться?

Карьер находится примерно в километре от железнодорожной станции Елизаветино, в 30 км от Гатчины. Из Санкт-Петербурга удобнее всего ехать на автомобиле через Гатчину - дорога займет около часа-полутора при отсутствии пробок. Также можно доехать автобусами из Гатчины.