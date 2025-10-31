Горбимся раньше старости: врачи бьют тревогу — осанка зумеров «сворачивается» внутрь

Эксперты считают, что молодёжь может безопасно пользоваться электронными устройствами без ущерба здоровью.

Врач-остеопат Иван Данилов отмечает, что подростки и молодые взрослые в наши дни чаще сталкиваются с нарушениями осанки и болями в спине, чем представители предыдущих поколений.

Специалист объясняет это увеличением времени, которое молодёжь проводит с мобильными устройствами. Ключевой фактор — длительное удерживание головы в наклонённом положении во время работы со смартфоном или планшетом.

Во время интервью с Life.ru Данилов отметил, что привычка постоянно смотреть вниз приводит к перенапряжению глазных мышц, а также вызывает дополнительную нагрузку на шею, плечевой пояс и грудную клетку.

Постепенно неправильная поза становится для тела привычной, что неблагоприятно сказывается на работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также на функционировании внутренних органов.

Врач подчёркивает:

«Здоровая осанка — это не только внешняя привлекательность, но и залог бесперебойной работы сердца, лёгких, нервной системы»,

— говорит Данилов.

Он обращает внимание на различие между сегодняшним образом жизни и прошлым десятилетием: ещё 10–15 лет назад дети проводили больше времени на улице, занимаясь физической активностью и играя на турниках.

Теперь же многие проводят значительную часть дня в статичном положении и тело буквально «сворачивается» внутрь. Это становится причиной снижения гибкости мышц, чувства постоянной усталости и возникновения головных болей.

Для решения этой проблемы специалист рекомендует подход, включающий несколько направлений:

постоянные физические упражнения,

использование массажа и остеопатии для снятия спазмов мышц,

профилактические меры — обучение правильной посадке за рабочим столом, напоминания о необходимости разминки каждые полчаса.

Также Данилов советует родителям следить за тем, чтобы дети регулярно двигались и делали перерывы в работе с гаджетами.

