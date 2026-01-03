Городовой / Город / Горки, лёд и коньки: что петербуржцам не забыть, чтобы каникулы не закончились в травмпункте
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чем опасен свежий список профессий для обычных работников Город
Выключайте свет не ради экономии: специалисты раскрыли, чем душ в темноте неожиданно полезен Город
Зимой — обратно в детство: психолог призвала пары не стесняться «несолидных» забав Город
Чем опасно «змеиное вино»: вместо тоста — неприятности на границе Город
Не всем и не всегда: петербургский специалист объяснил, когда заморозка яйцеклеток оправдана Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Горки, лёд и коньки: что петербуржцам не забыть, чтобы каникулы не закончились в травмпункте

Опубликовано: 3 января 2026 14:36
 Проверено редакцией
Горки, лёд и коньки: что петербуржцам не забыть, чтобы каникулы не закончились в травмпункте
Горки, лёд и коньки: что петербуржцам не забыть, чтобы каникулы не закончились в травмпункте
Городовой ру

Спасатели напомнили основные правила безопасности и предостерегли любителей зимних видов спорта от возможных опасностей.

МЧС по Ленинградской области напомнило жителям города и региона главные правила безопасности во время зимних развлечений. К началу новогодних каникул сотрудники ведомства через сообщения в соцсетях призвали соблюдать осторожность при занятиях спортом на открытом воздухе. Особое внимание уделено вопросу, как избежать травм и сохранить здоровье в это время года.

Для катания на лыжах специалисты советуют выбирать специально предназначенные площадки, где трассы хорошо просматриваются и отсутствуют резкие спуски, крутые повороты и другие опасные участки. Также важно предварительно осматривать снаряжение и убедиться, что оно находится в исправном состоянии. Такие меры позволяют снизить риск нежелательных ситуаций во время активного отдыха.

Людям, предпочитающим кататься на коньках или санках, напоминают о необходимости держаться подальше от других катающихся и соблюдать дистанцию во избежание столкновений и травм. Кроме того, спасатели рекомендуют быть внимательнее к выбору места для катания.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью