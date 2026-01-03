Горки, лёд и коньки: что петербуржцам не забыть, чтобы каникулы не закончились в травмпункте

МЧС по Ленинградской области напомнило жителям города и региона главные правила безопасности во время зимних развлечений. К началу новогодних каникул сотрудники ведомства через сообщения в соцсетях призвали соблюдать осторожность при занятиях спортом на открытом воздухе. Особое внимание уделено вопросу, как избежать травм и сохранить здоровье в это время года.
Для катания на лыжах специалисты советуют выбирать специально предназначенные площадки, где трассы хорошо просматриваются и отсутствуют резкие спуски, крутые повороты и другие опасные участки. Также важно предварительно осматривать снаряжение и убедиться, что оно находится в исправном состоянии. Такие меры позволяют снизить риск нежелательных ситуаций во время активного отдыха.
Людям, предпочитающим кататься на коньках или санках, напоминают о необходимости держаться подальше от других катающихся и соблюдать дистанцию во избежание столкновений и травм. Кроме того, спасатели рекомендуют быть внимательнее к выбору места для катания.
