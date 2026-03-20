Городовой / Полезное / Город, из которого ушло море: крупный порт стал участком посреди пустыни - как живут местные
Город, из которого ушло море: крупный порт стал участком посреди пустыни - как живут местные

Опубликовано: 20 марта 2026 06:02
 Проверено редакцией
Как сейчас живет город Аральск

Город Аральск в Казахстане когда-то был шумным портом. В середине XX века он процветал благодаря рыболовству и считался важным центром региона.

Однако экологическая катастрофа привела к высыханию Аральского моря и упадку города. Сегодня об Аральске ходят противоречивые слухи: одни называют его городом-призраком, а местные СМИ - возрождающимся Фениксом.

Памятники ушедшей эпохи

Морское прошлое здесь буквально повсюду. На вокзале гостей встречает корабль с парусами, а рядом с музеем рыболовства установлен памятник рыбакам.

Сам музей находится на месте, где было дно моря. Однако за забором открывается печальный пейзаж: ржавые портовые краны и брошенные лодки на высохшей земле.

Как живет город сейчас
Аральск является вполне ухоженным районным центром с уютными улочками. Здесь много кафе, которые заполнены посетителями, по городу гуляет молодежь, а детские площадки заполнены малышами.

Кроме того, местную гостиницу, которая 10 лет назад была в аварийном состоянии, полностью отремонтировали и превратили в современный отель. Однако главная надежда жителей связана с масштабным проектом по спасению северной части моря, сообщает "Зачем я там была".

Евгения Сухова
