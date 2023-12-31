Гору моркови почистите за пару минут: вместо ножа нужен другой предмет

Иногда чистка сырой моркови занимает немало времени. Особенно если нужен не один корнеплод, а сразу много. Но есть хитрость, благодаря которой процесс заметно ускорится.

Сперва замочите овощи в холодной воде на пару часов. Затем поместите их под теплую проточную воду и как следует натрите металлической губкой. Именно этот аксессуар гораздо быстрее избавит плоды от кожуры, нежели классическая овощечистка.

В конце вам останется срезать верхушку и кончик у каждого овоща и сполоснуть их водой. Такая губка особенно удобна, если морковь имеет изогнутую форму и бугорки, отмечает портал «Мисс Чистота».

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