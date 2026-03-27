Готовим дома как в доставке: сочный и невероятно вкусный вок с говядиной в кисло-сладком соусе

Опубликовано: 27 марта 2026 22:31
 Проверено редакцией
Идеальный вариант для ужина без лишних хлопот.

Лапша вок с говядиной в кисло-сладком соусе — это взрыв вкуса и аромата. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Протрапезу".

Ингредиенты:

говядина — 300 г, лапша — 200 г, морковь — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., лук — 1 шт., чеснок — 2-3 зубчика, зелёная фасоль — 100 г, зелень — по вкусу

Для соуса:

соевый соус — 3 ст. л., рисовый уксус — 2 ст. л., мёд — 2 ст. л., томатная паста — 1 ст. л., крахмал — 1 ч. л., вода — 100 мл, имбирь — щепотка

Приготовление:

Сначала нарезаю мясо тонкими полосками, овощи — соломкой или полукольцами, чеснок измельчаю. В миске смешиваю ингредиенты для соуса до однородности.

Лапшу отвариваю до состояния аль денте и промываю холодной водой.

На раскалённой сковороде обжариваю мясо до золотистой корочки, оставляя его сочным. Добавляю овощи и слегка обжариваю до хруста.

Соединяю мясо, овощи и соус, довожу до кипения, чтобы соус загустел. Выкладываю лапшу, перемешиваю, даю впитать вкус соуса. Подаю со свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 20-25 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный десерт из сгущенки.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
