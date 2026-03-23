Готовлю ароматное оджахури как в Грузии: мясо тает, картошка золотая

Румяное мясо, золотистый картофель и яркие специи создают то самое грузинское сочетание, от которого сложно оторваться. Рецептом блюда поделился автор Дзен-канала "Вкусстория. Рецепты и рассказы".
Ингредиенты
свинина — 700 г, картофель — 700 г, лук — 2 шт., помидоры черри — 8-10 шт., чеснок — 3-4 зубчика, болгарский перец — по 1/2 красного и жёлтого, хмели-сунели — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., сушёный базилик — 1/2 ч. л., кинза — пучок, соль — по вкусу.
Приготовление
Сначала я нарезаю мясо средними кусочками и обжариваю его на хорошо разогретом масле до румяной корочки. Лук режу полукольцами и добавляю к мясу, жарю ещё пару минут до мягкости.
Болгарский перец нарезаю крупной соломкой, отправляю в сковороду и готовлю всё вместе ещё около 3 минут, после чего перекладываю в отдельную миску.
Картофель нарезаю крупными кусочками и обжариваю до золотистой корочки. Затем перекладываю мясо с овощами и картофель в форму для запекания.
Добавляю специи, соль и аккуратно перемешиваю. Накрываю фольгой и отправляю в духовку при 200°C на 15 минут.
Тем временем нарезаю чеснок, кинзу и разрезаю помидоры черри пополам. Достаю форму, добавляю чеснок, зелень и помидоры, снова накрываю фольгой и возвращаю в духовку.
Готовлю ещё около 40-45 минут, пока картофель не станет мягким. Перед подачей аккуратно перемешиваю и посыпаю свежей кинзой.
Примерное время приготовления: 1 час.
