Готовьте кошельки: операторы в один голос предупредили о скором подорожании связи и интернета

Сразу несколько телекоммуникационных компаний и провайдеров сообщили своим клиентам о планах по увеличению стоимости услуг с началом 2026 года.

Это связано с ростом налога на добавленную стоимость, а также с необходимостью вложений в обновление сетевой инфраструктуры.

Сообщения об изменениях начали поступать абонентам, среди которых оказались пользователи различных операторов, сообщает РБК.

Компания «Т2 РТК Холдинг», осуществляющая деятельность под маркой Т2 и входящая в структуру «Ростелекома», уведомила часть своих клиентов о росте абонентской платы с 750 до 900 рублей.

Оператор «ВымпелКом» (бренд «Билайн») направил своим абонентам предупреждение, что безлимитный доступ к интернету с 1 января будет предоставляться за отдельную плату — 4,5 рубля в сутки, а структура некоторых тарифов и перечень услуг подвергнутся изменениям.

Виртуальный оператор под маркой «Т Мобайл» (созданный банком Т), также через рассылку сообщил о повышении абонентской платы с 449 до 709 рублей.

Провайдер «Ростелеком» также информировал пользователей домашнего интернета о планируемом увеличении стоимости ежемесячной платы на 60 рублей с начала следующего года.

В компании разъяснили, что такие изменения коснутся лишь некоторых тарифных планов, и в среднем прибавка составит те же 60 рублей.

В то же время представитель «Т2 РТК Холдинга» обратил внимание, что пересмотр тарифов коснётся только архивных предложений, а цены на все новые и доступные для подключения тарифы будут оставаться на прежнем уровне до наступления 2027 года.

От «ВымпелКома» поступила информация, что они корректируют стоимость услуг, исходя из экономической ситуации на рынке, расходов на развитие сетевого хозяйства, инфляционного роста и повышения ставки НДС до 22 процентов.

Представитель «Т Мобайл» заявил, что абонент, получивший новое уведомление, перешёл на расширенный тарифный пакет, по которому не действуют прежние скидки, поэтому рост ежемесячной платы связан с изменением условий обслуживания.

Таким образом, у разных компаний причины изменений стоимости несколько отличаются, но основная мотивация — экономические факторы и необходимость инвестиций.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили о начале проверки ситуации. Ведомство проанализирует сообщения о росте тарифов и при необходимости примет меры воздействия в случае выявления нарушений. Окончательные решения в ведомстве будут приняты по результатам проверки.

