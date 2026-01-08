Грипп или ОРВИ? Врач назвал один признак‑маячок, по которому их различают

Профессор Бабченко сообщил, что при гриппе насморк обычно развивается спустя два дня после начала заболевания.

Жителям Санкт-Петербурга рассказали, по какому признаку можно отличить грипп от других простудных заболеваний. Речь идет о том, что при гриппе заложенность носа появляется не сразу, а только спустя два дня после начала болезни.

Это отличие отмечено специалистами как наиболее достоверный способ распознать заболевание.

Профессор Ирина Бабаченко в интервью РИА Новости напомнила, что для гриппа характерна высокая температура — она может достигать значений 39–40 градусов.

В первые дни болезни также часто наблюдаются сухость и дискомфорт в горле, которые спустя время могут переходить в боль и кашель.

Дополнительно отмечается общее ухудшение самочувствия: слабость, сонливость и снижение аппетита, иногда появляются тошнота и рвота.

Эксперт уточнила, что у детей заболевание может протекать тяжелее, поскольку иммунная система у них сформирована еще не полностью.

Острая стадия болезни при отсутствии осложнений длится обычно от четырех до пяти суток. После этого состояние постепенно улучшается.

В одном из последних сообщений стало известно, что в Петербурге уменьшилось количество новых случаев заболевания Covid-19.

Медики продолжают наблюдать за эпидемиологической ситуацией в городе. О мерах профилактики и своевременном обращении к врачу специалисты напоминают регулярно.