Груши издалека и яблоки не наши: кто на самом деле кормит Петербург фруктами

В прошлом году в Санкт-Петербург было доставлено 192,2 тысячи тонн фруктов и ягод. Эта информация предоставлена представителями Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Один из ключевых показателей связан с объёмом груш — их поступило 105 тысяч тонн.
Кроме того, в числе востребованных оказались яблоки — 38,7 тысячи тонн. Поставки ананасов составили 18,2 тысячи тонн, винограда — 16,3 тысячи тонн, манго — 6 тысяч тонн. Также на петербургский рынок поступили 5,6 тысячи тонн слив и 2,4 тысячи тонн нектаринов.
Фрукты и ягоды импортировали из четырнадцати государств, среди основного числа поставщиков значатся Чили, Перу, Аргентина, ЮАР, Коста-Рика, Эквадор, Уругвай, Китай и Сербия.
Вся продукция прошла обязательную карантинную проверку на соответствие фитосанитарным требованиям. Продукты допущены к реализации на территории страны.
В первой половине зимы прошлого года был зафиксирован крупный ввоз мандаринов: объём составил более 126 тысяч тонн. Этот показатель также отмечен как одна из самых значительных поставок. Покупатели получили гарантии качества благодаря проведённым контрольным мероприятиям.
