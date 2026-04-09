Грязные садовые инструменты – гибель урожая: как подготовить инвентарь к сезону – подробное руководство

Все по подготовке садового инвентаря к новому сезону

От того, в каком состоянии находится ваш садовый инвентарь, зависит здоровье растений. Если срез секатором острый и чистый, риск поражения бактериями и грибками минимален. Будете использовать тупые инструменты – превратите рану в лохмотья, открыв ворота бактериям и инфекциям. О том, как подготовить инструменты к сезону, рассказал автор Дзен-канала «Органический фермер».

Режущие инструменты

Пилы, ножи и секаторы тупятся по многим причинам – износ, налипание сока растений и частиц почвы, коррозия. Такие инструменты по возможности нужно демонтировать, очистить от ржавчины и органических остатков, заточить и смазать. Обязательный этап – дезинфекция.

Землеройные и рыхлящие инструменты

Очистите плоскорезы, тяпки, вилы и лопаты от налипшей земли и выпрямите все вмятины и загибы. Заточите инструменты, а их металлические элементы обработайте антикоррозийными составами. Убедитесь, что черенок прочно закреплен.

Вспомогательные инструменты

Опрыскиватели, лейки и перчатки нужно промыть и продезинфицировать, что защитит их от бактерий и водорослей. Проверьте, чтобы шланги и распылители были в нормальном состоянии, а их соединения – герметичны. Износившиеся фильтры и уплотнители замените.

Если вы пользуетесь влагомерами, почвенными термометрами или другими подобными инструментами, откалибруйте их.

Особенности и нюансы

Держите садовый инвентарь в сухом и хорошо проветриваемом помещении в тканевых чехлах. Лезвия не должны касаться стен и пола, поэтому в ход идут подставки и крючки.

Режущие инструменты должны находиться отдельно от землеройных, иначе есть вероятность повреждения кромок.

Если какой-либо инвентарь временно уходит на покой (например, снегоуборочный), очистите его, нанесите слой защитного воска и упакуйте в хлопковую ткань. Полиэтилен использовать нельзя из-за конденсации влаги.

