Не бархатцы и не петунии: 1 цветок превратит любой балкон в райские кущи: пышные облака цветов с мая по октябрь

За что цветоводы полюбили лобулярию

Даже у тех, кто живет в многоэтажке, душа просит зелени и цветов. Для роскошного сада, хоть и маленького достаточно балкона. Особенно если выбрать цветы, которые не требуют ежедневного внимания и при этом радуют глаз с весны до осени. Подходят под эти критерии не только петунии. Цветоводам советуют присмотреться к лобулярии.

Лобулярия: ароматное облако

Если вы хотите, чтобы ваш балкон цвёл и благоухал, то лобулярия станет лучшим выбором. Её называют ещё алиссумом морским, и это растение известно своим сильным медовым ароматом, который привлекает бабочек и пчёл. Лучше всего растет на южной стороне.

Лобулярия образует компактные густоветвистые кустики высотой всего 10–15 см, которые сплошь покрыты мелкими душистыми цветами. Листьев под шапкой соцветий почти не видно. Цветёт она непрерывно с июня и до самых заморозков, не боясь первых осенних холодов.

Популярные сорта лобулярии

Чаще всего можно встретить белоснежную лобулярию сорта «Снежный ковер». но существуют и другие оттенки:

пурпурные «Восточная ночь»

розовые «Нота сердца»

сиреневые «Фиолетовая королева»

Лобулярия прекрасно себя чувствует на балконе. Не боится засухи — поливать нужно только в сильную жару, когда земля полностью пересохнет. Хорошо растет в контейнерах — ей подойдут любые балконные ящики или подвесные кашпо. Легко размножается — если оставить пару кустиков, на следующий год она может вырасти самосевом.

Чтобы получить пышные кустики, после первой волны цветения, примерно в середине лета, кустики стоит обрезать наполовину. И через пару недель лобулярия нарастит новые побеги и зацветёт с новой силой. А если подкормить её комплексным удобрением, результат превзойдёт все ожидания.

Опытные цветоводы в один голос называют лобулярию «лёгким растением» и рекомендуют её новичкам. На форумах её хвалят за обильное цветение и медовый аромат.

