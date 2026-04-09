Гортензия весной только об этом и мечтает: приготовили раствор — и под куст: царица сада как в санатории
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какая ярмарка запланирована в «Севкабель Порту» в мае? Вопросы о Петербурге
Макс вместо Телеграм: Бельский объяснил блокировку мессенджера Город
Заморозки возвращаются: когда похолодает в центральной части России - прогноз синоптиков и народные приметы Полезное
До распускания почек - обязательно: какой кухонный продукт повысит урожайность смородины в 5 раз - всего 1 горсть под куст Полезное
Какие институты в Санкт-Петербурге предлагают обучение по архитектуре? Учеба
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Гортензия весной только об этом и мечтает: приготовили раствор — и под куст: царица сада как в санатории

Опубликовано: 9 апреля 2026 02:18
 Проверено редакцией
Гортензия весной только об этом и мечтает: приготовили раствор — и под куст: царица сада как в санатории
Гортензия весной только об этом и мечтает: приготовили раствор — и под куст: царица сада как в санатории
Legion-Media
Зачем цветоводы тащат мешки хвои из леса

Гортензии — одни из немногих садовых растений, которым для полноценного роста и яркого цветения необходима кислая почва. На помощь садоводам, которые мечтают о пышных шапках соцветий, приходит обычная сосновая хвоя — доступный, бесплатный и экологичный материал. Запастись им можно в ближайшем к огороду лесочке.

Почему гортензиям нужна кислая среда

Гортензии (особенно крупнолистные и метельчатые) лучше всего растут на почвах с pH 5,0–6,0. В щелочной или нейтральной среде они хуже усваивают железо и другие микроэлементы, что приводит к хлорозу — пожелтению листьев при зелёных жилках. Цветение становится скудным, окрас - тусклым. Хвойный опад как раз и используется садоводами для мягкого, постепенного подкисления почвы без агрессивной химии.

Агроном Ксения Давыдова подтверждает: хвоя действительно подходит для гортензий, но не любая.

"Для сада лучше не использовать еловую хвою. У нее очень высокая кислотность. Сосновую хвою для гортензии можно рекомендовать, как и для некоторых ягод - черники, брусники, костяники. Она в меру закисляет почву".

Мульчирование

Самый распространённый метод использования хвои для гортензий — мульчирование приствольного круга.
Одна из практикующих цветоводов делится опытом на форуме:

«Земля у нас суглинок. Я выкопала яму. На дно насыпала хвойный опад, который служит в качестве дренажа и подкисляет землю. Дальше плодородная земля и в конце замульчировала всё опять хвойным опадом».

Автор блога «Идеальный огород» подтверждает пользу опада для гортензии:

«Единственное требование при посадке — кислая почва. В яму добавляю ведро хвойного опада или мешок кислого торфа. Раз в месяц поливаю раствором лимонной кислоты. На этом весь уход заканчивается».

Хвоя (насыпать ее нужно слоями по 5-7 см) сохраняет влагу в жару, подавляет сорняки и постепенно перегнивает, обогащая почву органикой. Эффект от мульчирования сохраняется до 3 лет.

Настой хвои для полива гортензии

Для более быстрого подкисления можно использовать жидкий хвойный настой.

  • Наберите полведра сосновых иголок
  • Залейте кипятком до краёв
  • Настаивайте 72 часа
  • Полученным концентратом поливайте гортензии, разбавляя водой.

Такой полив подкисляет почву и насыщает её полезными микроэлементами.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью