Гортензия весной только об этом и мечтает: приготовили раствор — и под куст: царица сада как в санатории

Зачем цветоводы тащат мешки хвои из леса

Гортензии — одни из немногих садовых растений, которым для полноценного роста и яркого цветения необходима кислая почва. На помощь садоводам, которые мечтают о пышных шапках соцветий, приходит обычная сосновая хвоя — доступный, бесплатный и экологичный материал. Запастись им можно в ближайшем к огороду лесочке.

Почему гортензиям нужна кислая среда

Гортензии (особенно крупнолистные и метельчатые) лучше всего растут на почвах с pH 5,0–6,0. В щелочной или нейтральной среде они хуже усваивают железо и другие микроэлементы, что приводит к хлорозу — пожелтению листьев при зелёных жилках. Цветение становится скудным, окрас - тусклым. Хвойный опад как раз и используется садоводами для мягкого, постепенного подкисления почвы без агрессивной химии.

Агроном Ксения Давыдова подтверждает: хвоя действительно подходит для гортензий, но не любая.

"Для сада лучше не использовать еловую хвою. У нее очень высокая кислотность. Сосновую хвою для гортензии можно рекомендовать, как и для некоторых ягод - черники, брусники, костяники. Она в меру закисляет почву".

Мульчирование

Самый распространённый метод использования хвои для гортензий — мульчирование приствольного круга.

Одна из практикующих цветоводов делится опытом на форуме:

«Земля у нас суглинок. Я выкопала яму. На дно насыпала хвойный опад, который служит в качестве дренажа и подкисляет землю. Дальше плодородная земля и в конце замульчировала всё опять хвойным опадом».

Автор блога «Идеальный огород» подтверждает пользу опада для гортензии:

«Единственное требование при посадке — кислая почва. В яму добавляю ведро хвойного опада или мешок кислого торфа. Раз в месяц поливаю раствором лимонной кислоты. На этом весь уход заканчивается».

Хвоя (насыпать ее нужно слоями по 5-7 см) сохраняет влагу в жару, подавляет сорняки и постепенно перегнивает, обогащая почву органикой. Эффект от мульчирования сохраняется до 3 лет.

Настой хвои для полива гортензии

Для более быстрого подкисления можно использовать жидкий хвойный настой.

Наберите полведра сосновых иголок

Залейте кипятком до краёв

Настаивайте 72 часа

Полученным концентратом поливайте гортензии, разбавляя водой.

Такой полив подкисляет почву и насыщает её полезными микроэлементами.

