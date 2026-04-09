Демографический поворотный момент: петербурженки планируют первую беременность ближе к 30 годам

В 2025 году в Петербурге родилось около 50 тысяч детей.

В Санкт-Петербурге отмечают признаки стабилизации демографической ситуации с рождаемостью. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал Виталий Беженарь, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии городского комитета здравоохранения.

Он указал, что среди успехов уходящего года — осторожная надежда на стабилизацию: если в 2024 году число родов сократилось более чем на 3%, то в 2025-м — менее чем на 1,5%, хотя спад продолжается и требует дополнительных мер.

По его данным, в прошлом году в городе появилось около 50 тысяч младенцев, до 2016 года наблюдался рост новорожденных, а последние девять лет — снижение.

Беженарь подчеркнул ключевую проблему: женщины все чаще планируют первую беременность ближе к 30 годам, что сказывается на ее успешности и здоровье матерей.

В итоге более 16,5 тысячи беременных имеют сопутствующие заболевания, не связанные напрямую с беременностью, но возникшие с возрастом.

Преждевременных родов зафиксировано свыше 2,5 тысячи — это группы риска, требующие не только акушерской, но и высокотехнологичной помощи.