Какая погода ожидает россиян летом - ответ дадут народные приметы на 11 апреля: высокая точность

Как определить погоду с помощью народных примет

У наших предков не было прогнозов погоды, градусников, однако это не мешало им точно определять приближение засухи, осадков и других природных капризов. На Руси старались прислушиваться к народным приметам.

Народные приметы строились на наблюдениях, собственном опыте. Благодаря этому они успешно дошли и до наших дней. Особое внимание русские люди уделяли Берещенью – дню, который приходился на 11 апреля. Этот праздник был посвящен березе, являющейся символом здоровья, света и жизни. Считалось, что народные приметы в этот день укажут, каким будет лето.

Народные приметы на 11 апреля:

Сороки вьют гнезда слишком низко к земле – летом будет много гроз.

Много лебедей – весна и лето станут теплыми.

Листья на березе стали появляться раньше, чем на ольхе – к сухому лету. Если наоборот, то летом будут постоянно идти дожди.

Облака быстро движутся – в ближайшие месяцы наступит жара.

Береза обильно дает сок – лето станет дождливым.

Галки летают низко – приближается ненастье.

Что нельзя делать в этот день:

Ломать ветки березы, пытаться срубить дерево. Считалось, что это может привести к беде.

Пинать березу, писать на ее стволе что-либо – к несчастью.

Сквернословить и веселиться – это могло разгневать лесных духов. На Берещенье важно было сохранять тишину.

Оставлять мусор в лесу – удача будет отдаляться.

Что можно делать в этот день

В этот день русские люди активно собирали березовый сок. Считалось, что он обладает особой целительной силой. Будущие матери молились березе о здоровье ребенка и о легких родах. Также наши предки собирали березовые почки, из которых потом готовили отвары и настои. В этот день люди старались отдыхать, проводить время в тишине и спокойствии, сообщает "Погода Mail".

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие дачные работы можно проводить на участке 9-10 апреля.