Не видно ни тли: вот чем обмотать грушу с яблоней – и навсегда позабыть про вредителей

4 вида ловчих поясов для ваших деревьев – и как их сделать своими руками

Ловчий пояс – опоясывающая ствол ловушка для насекомых: вредители прилипают к ее поверхности и погибают. Такой способ избавления от насекомых максимально щадящий – вы не используете агрессивную химию и не рискуете уничтожить пчел и свой урожай.

О самых распространенных видах ловчих поясов рассказал автор Дзен-канала «GEON.RU | Магазин инструментов».

1. Сухой пояс

Его изготавливают своими руками из подручных материалов – например, картона или плотной бумаги. Первым делом обмотайте ствол бумагой так, чтобы получилась «воронка», которая смотрит широкой стороной вниз. Вредители будут вползать внутрь и попадут в ловушку – узкую часть воронки.

Верхнюю часть воронки как можно прочнее перевяжите веревкой. Чтобы не оставить вредителям ни малейшей щелочки, залепите все отверстия пластилином.

2. Клеевой пояс

Липкий слой пояса не позволит насекомым продвигаться дальше. Сначала оберните ствол дерева пленкой или бумагой, а сверху нанесите липкий слой.

Важно! Отработанные масла и бытовые клеи использовать нельзя, иначе вы навредите дереву.

3. Дегтярный пояс

Возьмите полоску плотной ткани, пропитайте ее березовым дегтем и обмотайте ствол. Такой пояс отлично отпугивает вредителей своим резким запахом – насекомые сразу сворачивают с пути.

4. Инсектицидный пояс

Такое средство используется только в крайних случаях, когда дерево сильно поражено вредителями. Использовать его можно до цветения – в противном случае вы навредите и пчелам, и урожаю.

Особенности и нюансы

Ловушки нужно поставить за 2 недели до цветения, когда вредители только-только пробуждаются от сна. Летом раз в 10 дней проверяйте состояние поясов и при необходимости меняйте их, ведь в них накапливаются насекомые, пыль и мусор.

Слишком сильно затягивать пояса не нужно, иначе вы нарушите сокодвижение и навредите коре. Но и большие зазоры оставлять не стоит – ведь в этом случае смысл ловушек пропадает.

