Яичницу заворачиваю в лаваш — и семья просит готовить так каждое утро: идеальный завтрак за 5 минут

Один из самых простых и удачных способов приготовить вкусный завтрак всего за несколько минут. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Шеф-повар Василий Емельяненко".
Ингредиенты
яйца — 4 шт., лаваш — 1 лист, шампиньоны — 2 шт., помидор — 1 шт., сыр, зелёный лук, петрушка, соль и перец — по вкусу
Приготовление
Сначала я подготавливаю ингредиенты: шампиньоны и помидор нарезаю небольшими кусочками, зелень мелко шинкую, а сыр натираю на крупной тёрке.
Яйца взбиваю в миске с солью и перцем до однородности.
На сковороде растапливаю небольшое количество сливочного масла и выливаю яичную смесь. Сразу же добавляю нарезанные грибы, помидор и тёртый сыр, равномерно распределяя начинку по поверхности.
Посыпаю всё свежей зеленью и накрываю листом лаваша, слегка прижимая его лопаткой, чтобы он хорошо схватился с омлетом.
Через минуту аккуратно переворачиваю заготовку и обжариваю ещё около 2 минут до румяной корочки.
Готовую яичницу в лаваше снимаю со сковороды, сворачиваю в плотный рулет и подаю горячей.
Примерное время приготовления: 10 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Белая шуба" из селёдки.