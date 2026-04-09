Яичницу заворачиваю в лаваш — и семья просит готовить так каждое утро: идеальный завтрак за 5 минут
Яичницу заворачиваю в лаваш — и семья просит готовить так каждое утро: идеальный завтрак за 5 минут

Опубликовано: 9 апреля 2026 20:03
 Проверено редакцией
Яичницу заворачиваю в лаваш — и семья просит готовить так каждое утро: идеальный завтрак за 5 минут
Яичницу заворачиваю в лаваш — и семья просит готовить так каждое утро: идеальный завтрак за 5 минут
Рецепт быстрого и сытного завтрака.

Один из самых простых и удачных способов приготовить вкусный завтрак всего за несколько минут. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Шеф-повар Василий Емельяненко".

Ингредиенты

яйца — 4 шт., лаваш — 1 лист, шампиньоны — 2 шт., помидор — 1 шт., сыр, зелёный лук, петрушка, соль и перец — по вкусу

Приготовление

Сначала я подготавливаю ингредиенты: шампиньоны и помидор нарезаю небольшими кусочками, зелень мелко шинкую, а сыр натираю на крупной тёрке.

Яйца взбиваю в миске с солью и перцем до однородности.

На сковороде растапливаю небольшое количество сливочного масла и выливаю яичную смесь. Сразу же добавляю нарезанные грибы, помидор и тёртый сыр, равномерно распределяя начинку по поверхности.

Посыпаю всё свежей зеленью и накрываю листом лаваша, слегка прижимая его лопаткой, чтобы он хорошо схватился с омлетом.

Через минуту аккуратно переворачиваю заготовку и обжариваю ещё около 2 минут до румяной корочки.

Готовую яичницу в лаваше снимаю со сковороды, сворачиваю в плотный рулет и подаю горячей.

Примерное время приготовления: 10 минут

Автор:
Александр Асташкин
