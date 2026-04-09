"Белая шуба" покорила гостей: салат, который затмил классику — нежность без лишних слоёв

О классическом варианте со свёклой забываю, когда готовлю этот салат.

Этот салат исчезает со стола мгновенно. Рецептом блюда поделилась автор Дзен-канала "В саду у Валентинки".

Ингредиенты

сельдь — 250-300 г, картофель — 3-4 шт., лук — 1 шт., яйца — 3-4 шт., майонез — до 200 мл, горчица — 1/2 ч. л., столовый хрен — по желанию, соль и сахар — по вкусу, уксус 9% — 1 ч. л. (для маринования лука)

Приготовление

Сначала я подготавливаю картофель: отвариваю его в мундире, полностью остужаю и нарезаю крупными кубиками, чтобы сохранить насыщенный вкус и текстуру.

Сельдь разделываю на филе и нарезаю кусочками шириной около 1 см. Если использую готовое филе, просто проверяю его на наличие косточек.

Яйца отвариваю вкрутую, очищаю и также нарезаю не слишком мелко. Один желток откладываю — он понадобится для приготовления соуса.

Лук нарезаю полукольцами. Если он недостаточно сладкий, мариную его: смешиваю растительное масло, уксус, щепотку соли и сахара, заливаю лук и оставляю на 15 минут.

Для соуса в миске соединяю майонез, растёртый яичный желток и горчицу. По желанию добавляю немного столового хрена для пикантности и тщательно перемешиваю до однородности.

В глубокой салатнице смешиваю сельдь, картофель, яйца и подготовленный лук. Заправляю салат соусом, стараясь равномерно распределить его по всем ингредиентам.

Готовый салат убираю в холодильник минимум на 1 час.

Примерное время приготовления: 40 минут + 1 час на пропитку

