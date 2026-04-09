Пирог с вишней за 2 минуты: готовится проще простого – а результат такой, что пальчики оближешь

Если вам к чаю хочется чего-нибудь вкусненького, попробуйте приготовить пирог с замороженными ягодами. На замес теста уходит всего 2 минуты, а все остальное сделает духовка.
В итоге получится нежный и сочный пирог, который отлично подходит и для семейного чаепития, и для неожиданных гостей.
Ингредиенты:
- сливочное масло -100 г;
- сахар - 200 г;
- сметана - 200 г;
- яйцо - 2 шт.;
- мука - 260 г;
- разрыхлитель - 1,5 ч. л.;
- соль - 1/4 ч. л.;
- замороженная вишня - 250 г.
Растапливаем сливочное масло и переливаем его в глубокую миску. Добавляем сахар, сметану любой жирности, разбиваем яйца и перемешиваем с помощью венчика.
Затем добавляем просеянную муку, разрыхлитель и немного соли. Все тщательно перемешиваем.
Далее смазываем форму для запекания маслом, выкладываем половину теста и равномерно распределяем. Сверху раскладываем замороженную вишню без косточек и заливаем второй половиной теста.
Ставим в разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах. Готовый пирог изумительно сочетается с чаем, кофе и молоком. Приятного аппетита!
