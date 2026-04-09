Пирог с вишней за 2 минуты: готовится проще простого – а результат такой, что пальчики оближешь

Опубликовано: 9 апреля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Простой рецепт пирога к чаю

Если вам к чаю хочется чего-нибудь вкусненького, попробуйте приготовить пирог с замороженными ягодами. На замес теста уходит всего 2 минуты, а все остальное сделает духовка.

В итоге получится нежный и сочный пирог, который отлично подходит и для семейного чаепития, и для неожиданных гостей.

Ингредиенты:

  • сливочное масло -100 г;
  • сахар - 200 г;
  • сметана - 200 г;
  • яйцо - 2 шт.;
  • мука - 260 г;
  • разрыхлитель - 1,5 ч. л.;
  • соль - 1/4 ч. л.;
  • замороженная вишня - 250 г.

Растапливаем сливочное масло и переливаем его в глубокую миску. Добавляем сахар, сметану любой жирности, разбиваем яйца и перемешиваем с помощью венчика.

Затем добавляем просеянную муку, разрыхлитель и немного соли. Все тщательно перемешиваем.

Далее смазываем форму для запекания маслом, выкладываем половину теста и равномерно распределяем. Сверху раскладываем замороженную вишню без косточек и заливаем второй половиной теста.

Ставим в разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах. Готовый пирог изумительно сочетается с чаем, кофе и молоком. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" поделился рецептом сочной и вкусной овощной лепешки на скорую руку.

Автор:
Евгения Сухова
