Городовой / Полезное / Просто натрите картошку и добавьте яйца: вкуснее любой пиццы и сытнее пирога – быстро и просто
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какая ярмарка запланирована в «Севкабель Порту» в мае? Вопросы о Петербурге
Макс вместо Телеграм: Бельский объяснил блокировку мессенджера Город
Заморозки возвращаются: когда похолодает в центральной части России - прогноз синоптиков и народные приметы Полезное
До распускания почек - обязательно: какой кухонный продукт повысит урожайность смородины в 5 раз - всего 1 горсть под куст Полезное
Какие институты в Санкт-Петербурге предлагают обучение по архитектуре? Учеба
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Просто натрите картошку и добавьте яйца: вкуснее любой пиццы и сытнее пирога – быстро и просто

Опубликовано: 9 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт сочной и вкусной овощной лепешки на скорую руку 

Автор кулинарного блога "Готовим вкусно" (18+) поделилась рецептом сочной овощной лепешки, которая готовится довольно просто и быстро из элементарных ингредиентов. Получается гораздо вкуснее пиццы и сытнее пирога. Удачный вариант для плотного перекуса или ужина, когда нет времени и сил готовить.

Что потребуется:

  • картофель – 3 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • яйцо – 3 шт.;
  • томат – 1 шт.;
  • сыр твердых сортов – 30 граммов;
  • петрушка – 3-5 веточек;
  • соль – половина чайной ложки;
  • черный перец – 1/3 чайной ложки.

Как приготовить:

Первым делом нужно очистить, помыть, натереть картофель на средней или крупной терке и чуть его отжать. Лук мелко нарезать и добавить к картофелю. Болгарский перец мелко нашинковать и отправить в миску с овощами. Все перемешать.

Вбить яйца в миску, всыпать соль, перец, все перемешать до растворения кристаллов соли и добавить к картофелю. Снова все хорошо перемешать.

Разогреть сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла, выложить яично-овощную смесь и разровнять ее. Накрыть крышкой и готовить на малом огне 15 минут. Тем временем нарезать томат тонкими ломтиками, натереть сыр на крупной терке и мелко порубить петрушку.

По истечении 15 минут верх лепешки станет полностью матовым, плотным, а низ подрумянится. Поэтому нужно перевернуть лепешку с помощью плоской тарелки. Сверху выложить дольки томата, тертый сыр и все посыпать зеленью. Накрыть крышкой и готовить еще минут 5-7 до расплавления сыра.

Ранее мы поделились еще одним рецептом сочной и вкусной картофельной лепешки.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью