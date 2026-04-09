Просто натрите картошку и добавьте яйца: вкуснее любой пиццы и сытнее пирога – быстро и просто

Автор кулинарного блога "Готовим вкусно" (18+) поделилась рецептом сочной овощной лепешки, которая готовится довольно просто и быстро из элементарных ингредиентов. Получается гораздо вкуснее пиццы и сытнее пирога. Удачный вариант для плотного перекуса или ужина, когда нет времени и сил готовить.
Что потребуется:
- картофель – 3 шт.;
- лук – 1 шт.;
- болгарский перец – 1 шт.;
- яйцо – 3 шт.;
- томат – 1 шт.;
- сыр твердых сортов – 30 граммов;
- петрушка – 3-5 веточек;
- соль – половина чайной ложки;
- черный перец – 1/3 чайной ложки.
Как приготовить:
Первым делом нужно очистить, помыть, натереть картофель на средней или крупной терке и чуть его отжать. Лук мелко нарезать и добавить к картофелю. Болгарский перец мелко нашинковать и отправить в миску с овощами. Все перемешать.
Вбить яйца в миску, всыпать соль, перец, все перемешать до растворения кристаллов соли и добавить к картофелю. Снова все хорошо перемешать.
Разогреть сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла, выложить яично-овощную смесь и разровнять ее. Накрыть крышкой и готовить на малом огне 15 минут. Тем временем нарезать томат тонкими ломтиками, натереть сыр на крупной терке и мелко порубить петрушку.
По истечении 15 минут верх лепешки станет полностью матовым, плотным, а низ подрумянится. Поэтому нужно перевернуть лепешку с помощью плоской тарелки. Сверху выложить дольки томата, тертый сыр и все посыпать зеленью. Накрыть крышкой и готовить еще минут 5-7 до расплавления сыра.
