Гудрон вместо жвачки: 6 несъедобных вещей, которые обожали советские дети

Чем советские дети чистили зубы и играли в войну?

Советское детство было наполнено игрой, дефицитом и совершенно несъедобными, но желанными «деликатесами».

Эти странные привычки были обусловлены отсутствием многих товаров, а иногда и наивным верованием в их пользу.

Гудрон — советская жвачка для крепких челюстей

Самый известный «заменитель» жевательной резинки — гудрон. Его находили на стройках, и, чтобы он стал мягким, требовалось разжевать его до пластичности.

«Ценились ребята с крепкими челюстями», которые делились «жвачкой» с остальными.

Многие полагали, что гудрон, имея «слабенький нефтяной привкус», действительно удалял зубной налет.

Карандашный грифель: хруст и черные зубы

Как пишет techinsider, многие дети находили удовольствие в хрусте грифеля, который разламывали из карандашей.

Главное правило было — избегать химических карандашей, иначе «могла пойти пена изо рта». Результатом грызения был черный рот, но интерес перевешивал последствия.

Мел — тяга к кальцию

Мел был популярен среди советских детей и особенно среди беременных женщин. Считалось, что это связано с нехваткой кальция.

«Мел — это кальций. Полезное вещество».

Рябина — и лакомство, и боеприпас

Кислые ягоды рябины употребляли в небольших количествах после зимних игр, чтобы утолить жажду.

Кроме того, рябина активно использовалась как пули для самодельных ружей, что делало игры «веселыми».

Муравьиная кислота — добыча из муравейника

Дети изобретали способы добычи кислоты: один из них — облизывание соломинки, воткнутой в муравейник, чтобы насекомые выделили кислоту.

Был и менее гуманный способ — ловля муравьев и высасывание их, хотя «лучше было использовать соломинку».

Снег и сосульки — безвкусные леденцы

Несмотря на то, что города часто располагались вокруг заводов, дети смело «грызли сосульки» и снег. Это было интересно, и вопрос безопасности волновал их мало.

Древесная смола — полезная альтернатива

В отличие от прочего, древесная смола, особенно с фруктовых деревьев, считалась полезной.

«Смола со всех перечисленных деревьев — очень ароматная. В принципе, вкусная».

Она ценилась за пользу для зубов, горла и всего организма.