400 квартир, 18 лифтов и сатиры на фасаде: самый большой доходный дом Петербурга

Гигант начала XX века задумывался как образцовый дом для горожан среднего класса.

Лиговка долго считалась рабочей окраиной Петербурга. Но именно здесь в начале XX века вырос настоящий гигант — доходный дом, в котором всё говорило о современности и амбициях города.

Модерн для Лиговки

Дом возвели в 1910–1912 годах по проекту архитектора Стефана Галензовского. Два корпуса, флигели и дворы образовали целый квартал, украшенный растительным орнаментом, женскими головами в листьях каштана и даже гротескными сатирами на мансардном уровне.

Это был настоящий манифест стиля модерн в доходном жилье.

Дом-гигант

Перцовский дом строился на "американский манер". В нём было около 400 квартир, 18 лифтов, телефоны, ванные комнаты, даже читальня для жильцов. Здесь же разместились гостиница на 200 номеров и ресторан "Селект".

Для Лиговки с её тесными дворами и скромными домами это выглядело фантастикой.

Жизнь внутри

История дома быстро наполнилась событиями. В разные годы здесь работали редакции журналов и издательств, штаб левых эсеров, железнодорожные учреждения. Позднее многие квартиры превратились в коммуналки, и "город в доме" стал жить совсем другой жизнью.

Сегодня в его стенах — театр "Комедианты", магазины, офисы, мини-отели и десятки коммунальных квартир.

Город в доме

Дом Перцова и сегодня поражает масштабом: тридцать лестниц, восемь дворов, сотни квартир. Он пережил революции, коммунализацию и даже трещины от стройки соседнего торгового центра. Он остаётся живым памятником модерна, сохранившим дух амбициозного Петербурга начала XX века.