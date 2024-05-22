Хитрые жители и тайный клад: откуда появилось выражение «вот где собака зарыта»

Выражение «вот где собака зарыта» обычно люди используют, когда они докопались до сути происходящего и нашли ответ на интересующий их вопрос. Но откуда взялась эта самая собака, почему она зарыта и есть ли где-то ее могила?

Оказалось, что есть несколько версий появления этой крылатой фразы. Некоторые считают, что связана она с настоящей преданностью, кто-то говорит, что это все хитрые уловки ради наживы, а кто-то и вовсе называет виновников появления выражения алчных кладоискателей.

Дружба до смерти

Самый древний вариант пошел от писаний древнегреческого историка Плутарха. он рассказывал о верной собаке по кличке Ксантиппа отца Перикла. На острове была война и чтобы защитить мирный народ, людей отправили на кораблях в безопасное место, подальше от боевых действий. Среди таких счастливцев был и Перикл.

Его питомец, увидев, как хозяин отходит все дальше и дальше от берега, бросился в воду и поплыл за судном. Вскоре он умер от изнеможения. Собаку нашли у берегов острова Саламин, закопали там и сделали могилу в память о его преданности. Туристов водили в это легендарное место со словами: «Вот где собака зарыта!».

Источник фото: Legion-Media

Наживы ради

Есть еще одна версия, которая берет свои корни в Австрии. У эрцгерцога Сигизмунда был верный пес, который постоянно находился рядом. Хозяин не расставался с любимцем ни на минуту. Он везде его брал с собой, они много гуляли и даже спали в одной постели.

Однажды пес спас жизнь Сигизмунду и чтобы увековечить память о друге, он установил памятник на его могиле после смерти пушистики. Вскоре место захоронения стало достопримечательностью и простояло там два столетия. Туристы приезжали смотреть, где именно зарыта та самая собака и с упоением слушали о двух товарищах.

Однако у историков закрались сомнения на счет этой городкой легенды. Ни в одном учебнике упоминания столь душещипательной истории не было и эксперты посчитали это обычным вымыслом деревенских жителей, чтобы привлечь к себе в бедный городишко путешественников. Так они зарабатывали деньги.

Источник фото: Legion-Media

Клад

Кто-то считает, что появилась фраза благодаря кладоискателям. Якобы слово собака означало вовсе не животного, а клад. Это было неким шифром для тех, кто обогащался с помощью подобных находок. Чтобы не слишком афишировать свои успехи, люди общались такими вот предложениями.

Обычный человек и не понимал, о чем идет речь, но знающие люди сразу улавливали суть. Завуалировать находку клада приходилось и из-за суеверий. Некоторые считали, что сокровища в земле охраняет нечистая сила и ее лучше не гневить своим языком без костей.

Источник фото: Legion-Media