Холодильник не будет тарахтеть, как старая машина: вот что нужно предпринять

Работающий холодильник всегда издает ненавязчивое гудение, к которому можно привыкнуть. В этом нет ничего страшного. Но если подозрительный громкий шум возник с пустого места, то придется разбираться в ситуации.

Мастер по ремонту бытовой техники Виктор Москалюк объяснил, что причин появления странных звуков может быть много. У старых холодильников виной всему износившийся компрессор. В таком случае выход один — замена на новый.

Современные модели оснащены большим количеством вентиляторов, возле которых может образоваться лед. Если звук напоминает дребезжание, то можно попробовать разморозить технику.

«Но такая ситуация — не норма. Лед там не должен появляться. Если звук вернулся спустя некоторое время, лучше вызвать мастера. Также можно попробовать потолкать холодильник из стороны в сторону, возможно, он как-то неправильно встал», — отметил эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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