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В Петербурге зарегистрировали очередной рекорд: холодно как в позапрошлом веке

Опубликовано: 7 мая 2025 19:29
Город, мужчина
В Петербурге зарегистрировали очередной рекорд: холодно как в позапрошлом веке
Городовой ру

Синоптики не обещают хорошей погоды на праздниках.

Эта весна в Петербурге выдалась богатой на рекорды. Сначала она радовала горожан, так как в конце марта можно было надеть шорты, но потом пришел циклон, который принес с собой снег.

Однако этому жители Северной столицы не удивились, так как в апреле осадки в регионе — это норма. Затем вновь наступила резкая смена погоды, и 16 апреля в городе вновь взяло рекорд, став очень теплым днем. Май не остался в долгу и решил преподнести еще один сюрприз.

Самый холодный день

В начале мая синоптики предупреждали о похолодании, несмотря на достаточно комфортные температуры в начале месяца. Вскоре петербургский синоптик Александр Колесов сообщил, что 5 мая Северная столица перенесла самый холодный день за последние 70 лет. Температура воздуха поднялась всего до +5,4°C.

Последний раз такой холод был в 1958 году, когда температура отличалась всего на 0,1 градуса ниже. Это 5 мая вошло в десятку тех, которые были отмечены, как самые холодные, и большинство подобных дней приходились на начало XX века и даже XIX век.

Причина похолодания

Похолодание связано с циклоном над Ленинградской областью. Он пока остается здесь еще на несколько дней, принося осадки, северный ветер и не позволяя температуре подняться выше 5–6 градусов. В эти дни в Петербурге не будет даже намека на привычное майское тепло.

Погода на праздники

По прогнозам, 7 и 8 мая температура будет колебаться от +5 до +7 градусов, а на День Победы ожидается максимум около +9°C. Однако с середины месяца должно прийти долгожданное потепление.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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