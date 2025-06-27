Минимум вещей — максимум комфорта: как собрать капсульный гардероб в отпуск

Собрать капсулу для отдыха можно самой, а стилист нам в этом поможет.

Планируя отпуск, многие сталкиваются с одной и той же проблемой — как уместить все необходимое в небольшой чемодан и при этом не таскать с собой лишнего?

Ответ прост — собрать капсульный гардероб. Это продуманный набор вещей, который позволяет выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно без громоздкого багажа.

Что такое капсульный гардероб для отпуска?

Капсула — это не просто набор одежды, а система, где каждый предмет можно комбинировать с другими, создавая множество вариантов образов. Такой подход и помогает уменьшить багаж, особенно если вы летите на самолете.

Как самой собрать минимальный гардероб в отпуск?

Стилист, амбассадор Всероссийского сообщества стилистов Надежда Чеснокова, рассказала «Городовому», как собрать такую капсулу.

Эксперт советует сначала ответить самому себе на несколько вопросов:

Куда вы едете? На сколько дней? Какая там будет погода? Чем планируете заниматься? Есть ли возможность стирать и гладить одежду?

Ответы на эти вопросы помогут понять, какие вещи действительно нужны.

«Во первых, надо четко обозначить исходные данные (куда, на сколько, климат, жизненные ситуации) и всякий раз, раздумывая над вещью брать или не брать, сверяться с ними. Во вторых, все вещи должны на вас хорошо сидеть и не ограничивать в комплектовании своими недостатками и особенностями, а давать свободу носить все со всем. В-третьих, раздельные верхи и низы — объективно более выгодны, чем платья, сарафаны, комбинезоны», — советует эксперт.

Так, например, для поездки в Турцию на 10 дней можно взять: 4 футболки, 1 рубашку, 2 пары брюк, шорты, 1 платье и костюм из брюк и футболки. Плюс купальник, пляжная и обычная сумки, сандали, шлепки. Всего получается 15 вещей.

По словам Надежды, именно с таким капсульным гардеробом она отдыхала на курорте в Турции и из всего своего арсенала надела всего 10 вещей.

Плюс капсулы в том, что благодаря тому, что вещи сочетаются, не нужно брать их много. Под универсальное платье достаточно надеть брюки и оно станет топом. Главное, что они гармонично смотрелись.

Минимум вещей — максимум комфорта. Такой подход позволяет не только облегчить багаж, но и сделать отпуск более приятным и свободным от забот о том, что надеть.