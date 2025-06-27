Шаманский «хоррор»: что грозит организаторам смертельных обрядов в Ленобласти

Почему государство усиливает контроль над религиозными и псевдорелигиозными культами?

В Ленинградской области были задержаны шаманы, проводившие смертельные обряды с захоронением заживо. Что может грозить организаторам за такие ритуалы?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила адвокат Юлия Вербицкая-Линник, отметив усиление внимания государства к религиозным и псевдорелигиозным культам.

Усиление контроля: от молодежных обрядов до «православного многоженца»

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат «В настоящее время особое внимание как к религиозным, так и ко псевдо-религиозным культам со стороны государства только усиливается», — подчеркнула Юлия Вербицкая-Линник.

Если раньше экстремальные обряды молодежи не привлекали внимания правоохранительных органов, то сейчас ситуация стремительно меняется.

«Очевидно, что квалификация данных деяний по ст. 239 УК РФ носит в некотором роде предварительный характер, так как данная статья в первую очередь применяется к создателям религиозных или общественных объединений (сект), действительно опасных для окружающих», — пояснила адвокат.

При этом она отметила, что некоторые серьезные вопросы остаются без должного внимания.

«Например, к большому моему удивлению, остается без должно внимания правоохранительных органов семья и «ученики» именующего себя «православным многоженцем» Ивана Сухова, открыто заявляющего о «распоряжении» своими дочерьми, которых он якобы «выдает» замуж за других «многоженцев», а на самом деле, фактически, заставляющихся сожительствовать юных девушек сот взрослыми и женатыми мужчинами. Это — по-настоящему серьезный вопрос», — подчеркнула Юлия Вербицкая-Линник.

«Игры-страшилки» и тяжкие статьи: где грань?

Адвокат выразила удивление по поводу того, что всякие полу-детские «игры - страшилки» или «страшилки-обряды» становятся основанием для возбуждения и расследования уголовных дел по тяжким статьям (санкция по ч. 1 ст. 239 УК РФ составляет до 7 лет лишения свободы).

«Разумеется, заголовок «ритуальное захоронение живьем» — вызывает шок и оторопь. Но это, в значительной мере, лишь заголовок. Например, в Самаре имеется целое агенство ритуальных услуг которое в качестве «острого переживания» предлагает услугу по «ритуальному возложению во гроб» — и ничего, никто уголовного дела не возбуждают, так как никаких тяжких последствий, вреда здоровью не возникало и не возникает».

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