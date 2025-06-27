Шаманский «хоррор»: что грозит организаторам смертельных обрядов в Ленобласти

В Ленинградской области были задержаны шаманы, проводившие смертельные обряды с захоронением заживо. Что может грозить организаторам за такие ритуалы?
На этот вопрос порталу «Городовой» ответила адвокат Юлия Вербицкая-Линник, отметив усиление внимания государства к религиозным и псевдорелигиозным культам.
Усиление контроля: от молодежных обрядов до «православного многоженца»
Если раньше экстремальные обряды молодежи не привлекали внимания правоохранительных органов, то сейчас ситуация стремительно меняется.
«Очевидно, что квалификация данных деяний по ст. 239 УК РФ носит в некотором роде предварительный характер, так как данная статья в первую очередь применяется к создателям религиозных или общественных объединений (сект), действительно опасных для окружающих», — пояснила адвокат.
При этом она отметила, что некоторые серьезные вопросы остаются без должного внимания.
«Например, к большому моему удивлению, остается без должно внимания правоохранительных органов семья и «ученики» именующего себя «православным многоженцем» Ивана Сухова, открыто заявляющего о «распоряжении» своими дочерьми, которых он якобы «выдает» замуж за других «многоженцев», а на самом деле, фактически, заставляющихся сожительствовать юных девушек сот взрослыми и женатыми мужчинами. Это — по-настоящему серьезный вопрос», — подчеркнула Юлия Вербицкая-Линник.
«Игры-страшилки» и тяжкие статьи: где грань?
Адвокат выразила удивление по поводу того, что всякие полу-детские «игры - страшилки» или «страшилки-обряды» становятся основанием для возбуждения и расследования уголовных дел по тяжким статьям (санкция по ч. 1 ст. 239 УК РФ составляет до 7 лет лишения свободы).
«Разумеется, заголовок «ритуальное захоронение живьем» — вызывает шок и оторопь. Но это, в значительной мере, лишь заголовок. Например, в Самаре имеется целое агенство ритуальных услуг которое в качестве «острого переживания» предлагает услугу по «ритуальному возложению во гроб» — и ничего, никто уголовного дела не возбуждают, так как никаких тяжких последствий, вреда здоровью не возникало и не возникает».
Надежда на переквалификацию: «Не шалите и на глаза прессе не попадайтесь»
«Будем надеяться, что «клик-бейт» (кричащий заголовок) не повлечет для любителей ролевых игр в жанре «хоррор» тяжких уголовно-правовых последствий и все закончится переквалификацией с обязательной разъяснительной беседой со стороны правоохранителей и пожеланием больше так не шалить или, как минимум, на глаза прессе больше не попадаться», — заключила адвокат.