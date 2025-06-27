Усиленный контроль: что не так с праздником «Алые паруса»

Мошенники придумали, как выманить деньги у желающих увидеть мероприятие во всей красе.

Петербург готовится к самому волшебному событию лета — празднику выпускников «Алые паруса», который пройдет в ночь с 28 на 29 июня.

Это не просто шоу, а настоящая городская сказка, которую ждут не только школьники, но и тысячи горожан и гостей Северной столицы. Но многие этим пользуются, чтобы легко обогатиться.

Что такое «Алые паруса» и почему это так важно?

«Алые паруса» — это традиционный праздник выпускников петербургских школ, который давно стал символом надежды и новых начинаний.

Главным героем вечера является белоснежный бриг «Россия» с алыми парусами. В этом году корабль пройдет по Неве по новому маршруту — от Сенатской площади к Троицкому мосту и обратно.

Скорость брига во время шоу около 15 км/ч, что позволяет зрителям насладиться каждым моментом этого волшебного зрелища.

Как будет проходить праздник?

Официальная часть начнется в 22:00 на Дворцовой площади, где соберутся выпускники, их родители и учителя. Там пройдет большой концерт с приглашенными артистами, а в полночь начнется грандиозное водно-пиротехническое шоу.

Как попасть на праздник и что с билетами?

Попасть на Дворцовую площадь смогут только выпускники, их учителя и сопровождающие — вход строго по именным билетам с QR-кодами, которые привязаны к паспортным данным.

Это сделано для безопасности и порядка. Однако в интернете уже появились мошенники, которые пытаются продать поддельные билеты по цене от 7,5 до 10 тысяч рублей.

Однако такие билеты — обман, и усиленный контроль не позволит пройти по ним на праздник.

Если вы не выпускник, то посмотреть шоу можно бесплатно с набережных Макарова, Университетской, Английской, Литейной и Биржевой.

Там тоже будет отличный вид на бриг и фейерверк. Главное — прийти пораньше, чтобы занять хорошее место.

Цены и развлечения вокруг праздника

Праздник — это не только шоу, но и повод для ресторанов и отелей поднять цены. Некоторые рестораны уже увеличили свой депозит.

Ужин вечером в день праздника «Алые паруса» может обойтись в 80–100 тысяч рублей на человека, передает КП-Петербург.

Безопасность и советы

Организаторы строго контролируют безопасность, особенно в свете прошлых случаев с нелегальными экскурсиями по крышам и опасными маршрутами.

Не стоит рисковать жизнью ради «лучшего» вида — выбирайте официальные точки наблюдения. Погода в этот день может быть прохладной, ночью температура опустится до 10 градусов, так что стоит взять с собой теплую одежду.

Лучше всего грандиозное представление на Неве можно увидеть на набережных Макарова, Мытнинской и Лейтенанта Шмидта.