Свадебный «денежный» вопрос: сколько дарить, чтобы не опозориться

В сети разгорелись споры о том, сколько денег нужно дарить на свадьбу. Есть разные мнения: от 10 до 300 тысяч рублей. Чтобы разобраться в этом вопросе, портал «Городовой» обратился к эксперту по этикету и протоколу Альбине Холговой.

«Этикет запрещает дарить деньги»: шокирующее заявление эксперта

«Пользователям в социальных сетях в интернете не понравится то, что я скажу. Этикет запрещает дарить деньги», — заявила Альбина Холгова.

По ее словам, свадьба — это одно из двух исключений, когда организаторы праздника могут составить виш-лист и разослать его гостям, чтобы избежать повторения подарков.

«Свадьба — это один из двух случаев исключений, когда люди, которые организовывают праздник, могут составить виш-лист. Организаторы разошлют этот список всем гостям и скоординируют всех, чтобы не получилось так, что все гости подарят по утюгу», — пояснила эксперт.

Виш-лист вместо конверта: Как избежать дурных подарков

Гости, ориентируясь на виш-лист, покупают те или иные подарки.

«Может быть, если какая-то вещь дорогостоящая, то тогда одни гости с другими объединяются, чтобы как-то в складчину купить», — отметила Альбина Холгова.

А вот деньги в конверте считаются дурным тоном.

«Поэтому говорить о том, сколько можно, 10 тысяч или 300, вообще нельзя по этикету вести таких разговоров. То есть деньги ни на день рождения, ни на свадьбу дарить. Дарить деньги считается дурным тоном», — заключила эксперт.

«Если мы уверены, что деньги обрадуют»: компромисс между этикетом и жизнью

При этом эксперт признала, что в реальной жизни люди часто предпочитают получать деньги в качестве подарка.

«При этом, конечно, мы понимаем, что есть этикеты, есть обычная жизнь. И если мы понимаем, если мы уверены, что деньги в конверте обрадуют молодоженов гораздо больше какого-то подарка, то кто же нам может запретить?», — задала риторический вопрос Альбина Холгова.

«Пять — это смешно, триста — вообще невозможно»: сколько дарить, чтобы не попасть впросак

Рассуждая о сумме, которую уместно подарить на свадьбу, эксперт отметила:

«Я полагаю, что дарить, там, не знаю, пять тысяч от одного человека — это просто недопустимо. Это просто какие-то смешные деньги, это стоимость ужина, да, в хорошем ресторане Москвы без хорошего вина».

При этом, сумма в 300 тысяч рублей, по мнению эксперта, является чрезмерной.

«Но 300 тысяч от одного человека, от пары гостей, но это тоже как-то чрезмерно. Вот потому этикет запрещает дарить деньги, потому что, видите, этот вопрос ставит в тупик», — заключила Альбина Холгова.

Таким образом, вопрос о том, сколько дарить на свадьбу, остается открытым.

Эксперт рекомендует ориентироваться на виш-лист молодоженов, но признает, что в реальной жизни деньги часто являются более желанным подарком. При этом важно помнить о чувстве меры и выбирать сумму, которая будет уместной и не поставит никого в неловкое положение.