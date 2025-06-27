Как продлить жизнь подушкам и одеялам: уход, стирка и борьба с пылевыми клещами

Как часто нужно менять подушки и одеяла, как их стирать и как правильно ухаживать? На эти вопросы порталу «Городовой» ответила генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук.

Замена подушек и одеял: определяем признаки износа

«Обычно подушки и одеяло меняют, когда они, допустим, теряют форму, или там наполнитель сбился, скомковался, на них уже неудобно спать, или они там теряют свои функции, допустим, плохо греют», — отметила Анастасия Савчук.

Также, поводом для замены может стать неприятный запах или испортившийся внешний вид. Однако, это очевидные признаки, и эксперт предложила рассмотреть вопрос ухода за подушками и одеялами, чтобы продлить срок их службы.

Срок службы подушек и одеял: от одного года до десяти лет

«То есть это скорее уход за подушками и одеялами, потому что технически подушки с наполнителем пух, перо и одеяло могут служить там до 10 лет», — рассказала Анастасия Савчук.

Подушки с синтетическим наполнителем рекомендуется менять каждые один-два года, а подушки с растительными наполнителями, такими как шелуха гречки или бамбуковое волокно, — раз в два-три года. Шерстяные одеяла также могут служить до 10 лет.

При правильном уходе все эти сроки можно продлить.

Уход за подушками и одеялами: защита от влаги и пылевых клещей

«Первое, что можно рекомендовать, — это хорошие чехлы на подушке и одеяла, которые не будут пропускать, допустим, влагу от тела внутрь подушки и обратно. Также будут препятствовать накоплению пылевых клещей», — подчеркнула эксперт.

Такие чехлы, используемые как дополнительная наволочка, помогают меньше стирать сами одеяла и подушки, но при этом чаще стираются сами чехлы.

Их можно стирать как угодно часто, например, при смене постельного белья.

Стирка и сухая чистка: выбор зависит от наполнителя

«Причем подушки с наполнением пух-перо сейчас активно не рекомендуется, потому что они действительно очень сложные в уходе. Это только сухая очистка. Вы не можете постирать ее в домашних условиях», — отметила Анастасия Савчук.

Шерстяные и пуховые одеяла также постепенно уходят в прошлое, уступая место подушкам и одеялам с синтетическим наполнителем, которые можно стирать 3-4 раза в год, например, раз в квартал.

Дополнительные наволочки можно стирать еженедельно или раз в две недели.

Дополнительные методы ухода: парогенератор против аллергии

«Можно, допустим, парогенератором отпаривать те же самые подушки, и при температурной обработке нам это поможет избавиться от аллергии на полевых клещей. Это тоже достаточно частая аллергическая реакция», — рассказала эксперт.

После всех манипуляций необходимо хорошо просушивать подушки и одеяла, следить за тем, чтобы наполнитель не сбился и не скомковался, а также следовать инструкции производителя, которая должна быть указана на этикетке.

Правильный уход за подушками и одеялами позволит продлить срок их службы, сохранить свежесть и защитить от пылевых клещей, обеспечив комфортный и здоровый сон.