«Евродвушка» за 47 миллионов: раскрываем цены на «элитное» жилье в «Лахта Центре» — реальность или фейк

В сети появились рилсы с ценами на квартиры в петербургском небоскребе «Лахта Центр». Студия за 40 миллионов рублей, евродвушка за 47,6 миллионов, пентхаус за 216 миллионов — эти цифры вызвали волну обсуждений в социальных сетях.
Цены озвучены: студии, евро-двушки и пентхаусы в «Лахта Центре»
В рилсах были представлены следующие цены:
- Студия — 40,5 млн рублей;
- Евродвушка — 47,6 млн рублей;
- Евротрешка — 54,4 млн рублей;
- Четырехкомнатная — 103,2 млн рублей;
- Пентхаус — 216 млн рублей
Однако, удивление пользователей вызвали не столько цены, сколько сомнения в самом существовании квартир в этом знаменитом здании.
Сомнения жителей: «Это развод!» — или правда о назначении небоскреба?
Под видео пользователи оставили множество комментариев, выражающих сомнения:
«Ну а че нет, в банке только деньги сниму…», — иронизировали одни.
«Да не будет там никаких квартир! Буквально вчера были на экскурсии! Не свистите! Это бизнес-центр исключительно под топ-менеджеров Газпрома!», — писали другие.
Большинство комментаторов сомневаются в реальности продажи квартир.
«Я в целом думаю, что там не будет квартир. Максимум апарт-отель. И то сомневаюсь. И да, думаю было бы дороже».
Отзывы указывают на то, что «Лахта Центр» является, в первую очередь, офисным зданием.
«Это развод) я там работаю это один сплошной офис».
Реальное назначение «Лахта Центра»
Действительно, «Лахта Центр» задумывался как многофункциональный комплекс, включающий в себя офисные помещения, общественные пространства и, возможно, апартаменты.
Однако, основное его предназначение — это штаб-квартира «Газпрома» и его дочерних компаний. Вероятно, там могли бы быть квартиры для внутреннего пользования, а не для продажи.
В настоящее время, большая часть здания занята офисными помещениями. Информация о продаже квартир в «Лахта Центре» отсутствует.
Вероятнее всего, видео с ценами на квартиры — это либо фейк, либо информация относится к элитной недвижимости, расположенной вблизи небоскреба.
Стоимость жилья в этом районе, безусловно, высока, но сами квартиры в башне не продаются.
Альтернатива: элитная недвижимость рядом — где искать жилье с видом на залив?
Несмотря на отсутствие квартир в «Лахта Центре», желающие приобрести элитное жилье с видом на Финский залив могут рассмотреть варианты в близлежащих районах.
В этой части города предлагается широкий выбор квартир в современных жилых комплексах, которые, возможно, станут отличной альтернативой для тех, кто мечтает о жизни в престижном районе Санкт-Петербурга.