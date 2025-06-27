«Евродвушка» за 47 миллионов: раскрываем цены на «элитное» жилье в «Лахта Центре» — реальность или фейк

В сети появились рилсы с ценами на квартиры в петербургском небоскребе «Лахта Центр». Студия за 40 миллионов рублей, евродвушка за 47,6 миллионов, пентхаус за 216 миллионов — эти цифры вызвали волну обсуждений в социальных сетях.

Цены озвучены: студии, евро-двушки и пентхаусы в «Лахта Центре»

В рилсах были представлены следующие цены:

Студия — 40,5 млн рублей;

Евродвушка — 47,6 млн рублей;

Евротрешка — 54,4 млн рублей;

Четырехкомнатная — 103,2 млн рублей;

Пентхаус — 216 млн рублей

Однако, удивление пользователей вызвали не столько цены, сколько сомнения в самом существовании квартир в этом знаменитом здании.

Сомнения жителей: «Это развод!» — или правда о назначении небоскреба?

Под видео пользователи оставили множество комментариев, выражающих сомнения:

«Ну а че нет, в банке только деньги сниму…», — иронизировали одни.

«Да не будет там никаких квартир! Буквально вчера были на экскурсии! Не свистите! Это бизнес-центр исключительно под топ-менеджеров Газпрома!», — писали другие.

Большинство комментаторов сомневаются в реальности продажи квартир.

«Я в целом думаю, что там не будет квартир. Максимум апарт-отель. И то сомневаюсь. И да, думаю было бы дороже».

Отзывы указывают на то, что «Лахта Центр» является, в первую очередь, офисным зданием.

«Это развод) я там работаю это один сплошной офис».

Реальное назначение «Лахта Центра»

Действительно, «Лахта Центр» задумывался как многофункциональный комплекс, включающий в себя офисные помещения, общественные пространства и, возможно, апартаменты.

Однако, основное его предназначение — это штаб-квартира «Газпрома» и его дочерних компаний. Вероятно, там могли бы быть квартиры для внутреннего пользования, а не для продажи.

В настоящее время, большая часть здания занята офисными помещениями. Информация о продаже квартир в «Лахта Центре» отсутствует.

Вероятнее всего, видео с ценами на квартиры — это либо фейк, либо информация относится к элитной недвижимости, расположенной вблизи небоскреба.

Стоимость жилья в этом районе, безусловно, высока, но сами квартиры в башне не продаются.

Альтернатива: элитная недвижимость рядом — где искать жилье с видом на залив?

Несмотря на отсутствие квартир в «Лахта Центре», желающие приобрести элитное жилье с видом на Финский залив могут рассмотреть варианты в близлежащих районах.

В этой части города предлагается широкий выбор квартир в современных жилых комплексах, которые, возможно, станут отличной альтернативой для тех, кто мечтает о жизни в престижном районе Санкт-Петербурга.