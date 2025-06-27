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Подойдет для завтрака и ужина: как приготовить фриттату из кабачков

Опубликовано: 27 июня 2025 15:01
Фриттата
Подойдет для завтрака и ужина: как приготовить фриттату из кабачков
Городовой ру

Эксперт поделился своим рецептом итальянского блюда.

Фриттата с кабачком — это легкое и вкусное блюдо итальянской кухни, которое отлично подойдет как для завтрака, так и для легкого ужина.

Нежные кабачки в сочетании с яйцами, ароматным сыром и свежими травами создают воздушную и сочную запеканку, которая легко готовится и радует своим нежным вкусом.

Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал «Городовому», как приготовить это необычное блюдо из кабачков.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Яйцо куриное 5 шт
Молоко или сливки 2 столовые ложки
Соль по вкусу
Базилик или прованские травы по вкусу
Кабачок 4 шт
Лук 1 шт
Чеснок 2 зубчика
Картофель 1 шт
Растительное масло для жарки
Тертый сыр пармезан или моцарелла 100 гр
Зелень пл вкусу

Приготовление

  1. Яйца разбиваем в миску;
  2. Добавляем к ним молоко или сливки, соль и специи;
  3. Взбиваем все вместе;
  4. Чистим картофель, кабачок лук и чеснок;
  5. Лук и чеснок мелко нарезаем;
  6. Картофель и кабачок режем ломтиками;
  7. Разогреваем растительное масло на сковороде;
  8. Обжариваем лук и чеснок пару минут;
  9. Добавляем к луку картофель и кабачок;
  10. Обжариваем до мягкости картофеля;
  11. Включаем разогреваться духовку на 200 градусов;
  12. Овощи перекладываем в форму для запекания;
  13. Заливаем их яичной смесью;
  14. Ставим фриттату в духовку на 15 минут;
  15. За пару минут до готовности посыпаем блюдо сыром;
  16. Достаем фриттату из духовки и украшаем рубленной зеленью.

Благодаря простым ингредиентам и быстрому приготовлению фриттата станет вашим любимым рецептом в сезон свежих овощей.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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