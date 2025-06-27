Подойдет для завтрака и ужина: как приготовить фриттату из кабачков

Фриттата с кабачком — это легкое и вкусное блюдо итальянской кухни, которое отлично подойдет как для завтрака, так и для легкого ужина.
Нежные кабачки в сочетании с яйцами, ароматным сыром и свежими травами создают воздушную и сочную запеканку, которая легко готовится и радует своим нежным вкусом.
Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал «Городовому», как приготовить это необычное блюдо из кабачков.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Яйцо куриное
|5 шт
|Молоко или сливки
|2 столовые ложки
|Соль
|по вкусу
|Базилик или прованские травы
|по вкусу
|Кабачок
|4 шт
|Лук
|1 шт
|Чеснок
|2 зубчика
|Картофель
|1 шт
|Растительное масло
|для жарки
|Тертый сыр пармезан или моцарелла
|100 гр
|Зелень
|пл вкусу
Приготовление
- Яйца разбиваем в миску;
- Добавляем к ним молоко или сливки, соль и специи;
- Взбиваем все вместе;
- Чистим картофель, кабачок лук и чеснок;
- Лук и чеснок мелко нарезаем;
- Картофель и кабачок режем ломтиками;
- Разогреваем растительное масло на сковороде;
- Обжариваем лук и чеснок пару минут;
- Добавляем к луку картофель и кабачок;
- Обжариваем до мягкости картофеля;
- Включаем разогреваться духовку на 200 градусов;
- Овощи перекладываем в форму для запекания;
- Заливаем их яичной смесью;
- Ставим фриттату в духовку на 15 минут;
- За пару минут до готовности посыпаем блюдо сыром;
- Достаем фриттату из духовки и украшаем рубленной зеленью.
Благодаря простым ингредиентам и быстрому приготовлению фриттата станет вашим любимым рецептом в сезон свежих овощей.