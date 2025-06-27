«Финансовые рычаги больше не работают»: почему компании отказываются от премий как способа мотивации

Что стоит за сокращением премий — кризис или новая реальность?

Аналитики отмечают, что за последний год уменьшили или перестали начислять премии каждому третьему россиянину.

Проведенный опрос показал, что 20% опрошенных утверждают, что размер премии уменьшился, а 9% отмечают, что выплаты вовсе прекратились. Эта тенденция вызывает обеспокоенность и заставляет задуматься о ситуации на рынке труда.

Кого коснулось урезание премий: профессиональный разрез

Урезание или отмена премий затронула представителей различных профессиональных категорий. В частности, выплаты уменьшили или отменили менеджерам, IT-специалистам, риелторам и работникам в сферах продаж, финансов и строительства.

Это свидетельствует о том, что проблема не носит локальный характер и затрагивает широкий спектр отраслей экономики. Урезание премий может негативно сказаться на мотивации сотрудников и их финансовом положении.

Сокращение расходов: компании пересматривают кадровую политику

Как пишет 78.ru, в данный момент некоторые компании сокращают расходы на найм и персонал.

Это может быть связано с различными факторами, такими как экономическая нестабильность, снижение спроса на продукцию или услуги, а также стремление повысить эффективность бизнеса.

До этого дефицит кадров на рынке труда и высокая конкуренция за соискателей существенно повысили ожидания людей. Компании вынуждены были повышать заработную плату и предлагать различные бонусы, чтобы привлечь и удержать квалифицированных специалистов.

«Финансовые рычаги больше не работают»: новая реальность на рынке труда

«Многие компании в погоне за специалистами вынужденно повышали фиксированные выплаты, а к 2025 году они достигли точки, когда финансовые рычаги как единственный способ мотивации больше не работают», — считает директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

Компании больше не могут полагаться только на материальное стимулирование и вынуждены искать другие способы мотивации сотрудников.

«Возможности маневра сокращаются, особенно на фоне роста ключевой ставки и снижения доступности кредитного плеча — а это особенно чувствительно как раз для бизнеса, ориентированного на массовый потребительский спрос», — считает эксперт.

Ситуация на рынке труда меняется, и компаниям приходится адаптироваться к новым условиям.

Сокращение премий может быть временной мерой, направленной на стабилизацию финансового положения, или же долгосрочной тенденцией, свидетельствующей о пересмотре подхода к мотивации персонала.

В любом случае, работникам стоит быть готовыми к изменениям и адаптироваться к новым условиям.

Важно развивать свои профессиональные навыки, повышать квалификацию и искать возможности для карьерного роста, чтобы оставаться востребованным на рынке труда и сохранять конкурентоспособность.